/FOTO, VIDEO/ Velká voda a s tím spojená dopravní opatření komplikovaly v pondělí ráno průjezd Ústím. Uzavřeny jsou v krajské metropoli: Přístavní ulice v úseku světelná křižovatka pod Větruší až křižovatka Pětimostí pod Mariánskou skálou, vana pod Benešákem, světelná křižovatka pod Větruší a zavřený (částečně) kruhový objezd pod Větruší (z Vaňova na Žižkovku (i zpět) se dostanete díky silnici, která vede pod železničním mostem). Kvůli uzavírkám měla část lidí problém se dostat včas do práce a do školy.

Objízdné trasy zažívaly v ponděl ráno velký nápor. Doprava stála hlavně na Střekově, na Benešově mostě a na Mariánském mostě. Problémy jste hlásili na cestě z Neštěmic do Všebořic přes Výstupní ulici v Krásném Březně, složitá by doprava i v Šumavské ulici na Severní Terase. Po ranní špičce se dopravní situace uklidnila.

"Kolem 11.00 jsem projížděl přes Předmostí po Benešově mostu dál na Svádov a nebyl žádný problém. Trvalo mi to chvilku," uvedl jeden z našich čtenářů v pondělí před polednem.

Řada školáků v pondělí ráno kvůli nevyzpytatelnosti spojů MHD vyrazila do škol s předstihem, přesto mnozí z nich usednou do svých lavic se zpožděním. "Vyšla jsem dnes radši dřív. Jedu na Kameňák a z centra se mi to nechtělo složitě objíždět, tak jsem přešla Benešův most a čekám, co mě hodí nahoru," řekla v pondělí ráno reportérovi Ústeckého deníku jedna z žaček na Střekově. (změny v MHD čtěte ZDE)

"Cestu do školky jsme s malým po hodině vzdali. Není možné z centra vyjet. A do práce už mám další hodinu zpoždění. A těm, co říkají, že to chce vyjet dřív, tak jsem vyjel o hodinu a půl dřív, a stejně to stojí za ho*no," svěřil se jeden z našich čtenářů.

close info Zdroj: Facebook Míša Vavruš zoom_in Doprava v Ústí: Velká část města stojí, lidé mají problémy se dostat do práce. Na snímku kolony v Šumavské ulici na Severní Terase.

"Před špičkou Neštěmice - Všebořice nám cesta trvala 35 minut, naštěstí z Krásného Března na Dobětice odstranili semafory," komentuje pondělní ranní situace další čtenář.

Průjezdná není silnice I/62 od Mariánského mostu po křižovatku u pěti oblouků (Pětimostí) - auta i vozidla městské hromadné dopravy tak z Mariánského mostu mohou jet pouze ve směru na Krásné Březno. Výstupní ulice spojující právě Krásné Březno a Dobětice je i přes rekonstrukci obousměrně průjezdná.

„Podjezd u kamenolomu do centra Krásného Března bude v provozu až do doby zatopení, v případě jeho uzavření by město dopravu svedlo Přístavní ulicí až ke kruhovému objezdu v Krásném Březně,“ informoval primátor s tím, že k dispozici bude pro auta i Benešův most, který by měl být průjezdný po celou dobu povodňového stavu," informoval primátor s tím, že k dispozici bude pro auta i Benešův most, který by měl být průjezdný po celou dobu povodňového stavu.

Doprava v Ústí v pondělí 16. září - kruhový objezd na Střekově. | Video: Deník/ Jan Pechánek

Také cestující městské hromadné dopravy musí počítat s objízdnými trasami. Veškeré linky do Krásného Března, Neštěmic, Mojžíře a Střekova pojedou přes výše zmíněnou Výstupní ulici. „Samozřejmě to vyvolá zpoždění na všech linkách, na Střekově je třeba počítat i s dvacetiminutovými i vyššími zpožděními,“ upozornil na patálie Petr Nedvědický. (čtěte ZDE)

Na vlastní kůži to poznala učnice učiliště v Krásném Březně v Ústí nad Labem, kam dojíždí z horního Střekova. „Ráno mi nejely trolejbusy, stály tam za sebou, tak jsem jela bývalou devítkou okolo. Uvázli jsme v koloně a do školy jsem se dostala až pár minut před desátou, cesta trvala dvě a půl hodiny! Doufám, že domů to bude rychlejší," líčila své zážitky.

Dopravní situace behem rána od 8. do 9. hodiny 2024. Videa od čtenářů Ústeckého deníku. | Video: Se souhlasem Natálie Lutkové a Věry V. Vorlíčkové

Třetího stupně povodňové aktivity dosáhla řeka Labe v Ústí nad Labem v neděli v poledne. "Trojka" platí v Ústí i v pondělí 16. září. V pondělí 7.00 byla hladina řeky na 633 cm. Přístavní ulice v úseku světelná křižovatka pod Větruší a křižovatka Pětimostí pod Mariánskou skálou je uzavřena. Labe má v Ústí vystoupat maximálně na 700 cm, kulminace se čeká během úterý 17. září. "Labe v Ústí by mělo kulminovat během úterý na úrovni dvouleté vody," řekl v pondělí ráno ve vysílání ČT generální ředitel Povodí Labe Marián Šebesta.