Vedro vyhnalo davy lidí k vodě. Kupříkladu nové koupaliště u plavecké haly na Klíši přilákalo od pátku do neděle 5,6 tisíce návštěvníků. Především obyvatelům zdejších vilek a rodinných domků to přineslo hromadu trablů. Zejména kvůli autům parkujícím, kde řidiče zrovna napadlo nebo kde byl zrovna volný plácek.

Všechna tři parkoviště, příjezdové silnice, obslužné „polňačky“, ulice Cestička nebo třeba Na Spálence. Tam všude stála auta, která blokovala vjezdy k domům i příjezdy záchranářům – od hasičů po zdravotníky. Ústecký magistrát připravuje nové dopravní značení, které by mělo situaci místním ulehčit.

Své o tom ví například Petra Morvayová. „My, co tu žijeme, jsme aktuálně jako v pasti mezi stovkami aut a modlíme se, aby nám přálo počasí a my si alespoň nějaký den vydechli,“ vylíčila.

Ukázala při tom fotografii ulice Na Spálence zaplněné auty. „Ta červená dodávka, co stojí na zákazu zastavení, je sousedova. Jsou to většinou místní lidé, kteří se nedostanou ke své garáži i na svá stání před domem a zbude na ně jen místo na zákazu stání,“ povzdechla si.

Další z místních upozornil na situaci, kdy přecpané bývají paradoxně příjezdové cesty na parkoviště kolem plavecké haly a přitom sama parkoviště bývají prázdná. „Já si myslím, že by hodně pomohlo pořádné dopravní značení a infocedule, kde je parkování. Není tu jediná žlutá čára ani značka. Onehdy jsem nemohl vyjet s karavanem na dovolenou, museli jsme čtyři hodiny čekat, než odjel poslední návštěvník koupaliště,“ dodal s tím, že příjezd k hale sice už není jednosměrný, ale zákazová značka nezmizela. „Takže do jednosměrky je přikázaný směr jízdy,“ doplnil.

Nejeden řidič pak našel za stěračem vzkaz od strážníka, který dával tušit, že dvoustovka za pokutu opustí řidičovu peněženku. „Strážníci většinou dělají, co mohou, aby nám pomohli. Ale už taky slýchám, že volám zase já a jenom já. Snažíme se lidi slušně žádat, aby tu neparkovali, ale oni jsou na nás sprostí,“ pokrčil rameny.

Jak vysvětlil zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný, kdyby chtěli naplnit „kvóty na pokuty“, stačilo by denně jezdit vybírat právě k plavecké hale od neposlušných řidičů. „Lidé si navykli všude jezdit autem, přitom k hale vede nová linka MHD, kterou nevyužívají. Parkování se věnujeme denně, nejen tam, ale po celém Ústí. Co se Klíše a značení týká, připravujeme řadu podkladů pro úřad,“ poznamenal.

Situace prý komplikuje příchod do práce i zaměstnancům Městských služeb. „Sám jsem tuhle nemohl u bazénu zaparkovat. Je to nepříjemné pro všechny. Sice co se dopravního značení týká, nemohu nic moc dělat, na druhou stranu, nějaké informační cedule umístit můžeme. Zmíním se o tom na odboru dopravy,“ řekl ředitel služeb Martin Mata.

Dopravu ve městě má na starosti primátor Petr Nedvědický. „Odbor dopravy už připravuje dopravní značení v té lokalitě. Bohužel nelze jen tak někam šoupnout značku, to má svá pravidla. Musí to projít schvalovacím kolečkem, například se k umístění značek musí vyjádřit i policie a další,“ dodal.