Protože některé linky od 1. května budou spojovat několik linek současných. Bylo by ještě více matoucí, kdyby například linka 17 měla jet jen část trasy současné a najednou by odbočila úplně jinam, a přitom by měla pořád stejné číslo. Z těchto důvodů dojde k přečíslování. Nechali jsme si zpracovat matematický model, který každou linku, každý spoj a každý směr řešil samostatně.

Diskuse s veřejností ale neproběhla. Lidé se ozývají, že nový plán neodpovídá potřebám cestujících. Jak byste jim odpověděla?

Veřejná diskuse neproběhla, ale proběhla spolupráce s jednotlivými obvody města. Jejich zástupci dostali návrh a řekli své připomínky. Na základě nich jsme provedli úpravy či dokonce pozměnili trasu některých linek.

A co říkáte na to tvrzení, že změny neodpovídají potřebám cestujících?

Naopak, to celé se děje hlavně pro cestující, pro jejich komfort. Místo autobusů nasadíme parciální trolejbusy, které mají o 50 procent více místa, změna je potřebná právě kvůli nasazení nového vozidlového parku. Vnímám, že přečíslování je nutné zlo, které cestující nepřijímají pozitivně, ale opravdu to chce čas. Nové trolejbusy ujedou bez trolejového vedení i 15 kilometrů.

Kdo si tedy sedl ke stolu a začal plánovat nový systém?

Náměstek dopravy, šéf operativního řízení provozu, šéfové autobusové a trolejbusové dopravy a specialista na grafikony. Všichni manažeři měli k dispozici čísla z roční analýzy elektronického odbavovacího systému i výstupy z nástroje optimalizace tras.

Dopravní podnik města Ústí nad LabemZdroj: Deník/Jan Pechánek

Jak dlouho jste to řešili?

Debata ohledně číslování byla dlouhá, od zachování současného číslování po změnu. Nakonec jsme přistoupili k přečíslování a hledali řadu, která ponese minimálně 22 čísel, volba padla od 70 nahoru. Jsme si vědomi, že vstřebání změny potrvá, ale nejde o práci od stolu. Ve společnosti pracuji 10 let a nikdy jsme nešli cestou pokus - omyl. Za každou novinkou stojí pečlivá analýza, jsme si jistí tím, co děláme. Jde o dlouhodobou koncepci dopravy, kterou máme rozdělenou na tři etapy, přečíslování a přemístění linek se děje v rámci etapy druhé.

Co bude ta třetí etapa?

V poslední etapě po výstavbě trolejového vedení v ulici Výstupní dojde k výměně autobusů za trolejbusy. Tím bude změna dokončena.

Zmiňme ještě povinný nástup předními dveřmi. Jak se zatím osvědčil?

Nástup předními dveřmi v autobusech fungoval. Zavedli jsme ho i v trolejbusech, abychom systém sjednotili. Povinný nástup předními dveřmi v takzvaném velkém „L“ v centru ale nebyl možný. V centru dochází k největší výměně cestujících a musíme dodržovat jízdní řád. Chystáme zhodnocení prvního kvartálu za rok 2024, které ukáže, jaký měl vliv nástup předními dveřmi na zdržení. Už teď ale vím, že zpoždění máme hlavně kvůli četným dopravním omezením ve městě.

Pojďme k celé organizaci. V jakém stavu je ústecký dopravní podnik?

Máme zhruba 500 zaměstnanců. Před půl rokem jsme byli pověřeni i správou a obnovou veřejného osvětlení, což nám přineslo další zaměstnance. Schází nám ale lidé na údržbu vozidel, hlavně elektrikáři a autoklempíři. I proto jsme navázali spolupráci se středními školami a učilišti v Ústí a v Teplicích, učně přijímáme nejen na povinnou praxi. Máme tu mladé kluky, které práce neskutečně baví. Chybí nám i řidiči.

Máte dostatek revizorů?

Chybí jeden, chystáme výběrové řízení. Celkem disponujeme 17 revizory. Odvádí náročnou práci, musí být odolní vůči stresu, prochází psychologickými školeními, věnují se asertivitě i sebeobraně. V Ústí budou i nadále. Hodně mě také zajímá, jak se ve spojitosti s nástupem předními dveřmi snížily přirážky k jízdnému, protože vymáhání pohledávek z přepravní kontroly je v Ústí tristní. Vymahatelnost je jen 9 procent. My přitom musíme platit nejen revizora, který přirážku k jízdnému dá, ale i osoby, které částku následně vymáhají a další zákonné soudní poplatky.

Před několika týdny jeden muž s dítětem právě před revizory vyskočil z jedoucího vozu. (Psali jsme ZDE) Jaká byla vaše první reakce?

Pro mě to bylo neuvěřitelné. Zprvu jsem totiž obdržela video bez jakéhokoliv komentáře a v první chvíli si myslela, že trolejbus někoho srazil. Přestože se takový scénář nepotvrdil, byl to šok. S maminkou holčičky jsme byli ve spojení, pozvali jsme je k nám, holčička od nás obdržela nějaké dárečky a naštěstí si ze situace nic nepamatovala. Holčička se viděla i s revizorkou, která jí poskytla na místě první pomoc. Pokládali jsme za důležité takové setkání uspořádat. Naštěstí vše dopadlo bez jakékoliv újmy, holčička je v pořádku. Žádný mediální výstup jsme ale z této schůzky nedělali.

