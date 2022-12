Bude jezdit na Střekově školní autobus? Takovou otázku si musel položit každý, jehož dítě dochází do školy v městské čtvrti Střekov. Školáci totiž obdrželi pro své rodiče dotazník od ústeckého dopravního podniku. S několika základními otázkami, které mají pomoci zodpovědět, jak velký by o tuto službu panoval zájem, případně jaké podmínky rozvozu dětí do školy by rodiče preferovali.

Dopravní podnik prozatím pouze sbírá podklady pro projekt zřízení nového školního autobusu. Ještě ho oficiálně ani nepředstavil ústeckým radním, kteří zastupují jediného akcionáře, kterým je město Ústí nad Labem. Představu, jak by autobus fungoval, ostatně nemají ani ředitelé oslovených střekovských škol. Rodičům se většinou idea „školňáku“ líbí, ale upozorňují, že minimálně po obědě by musel autobus jet alespoň dvakrát vzhledem k odpolednímu vyučování a nestejné délce výuky pro různé ročníky. S tím, že ne všechny děti chodí a mohou chodit do družiny.

Jak vysvětlila mluvčí dopravního podniku Jana Dvořáková, prozatím prý mohou v přeneseném smyslu hovořit pouze o záměru ve fázi průzkumu. „Nyní jej provádíme ve třech školách na Střekově. Potřebujeme získat představu, do jaké míry by tato linka byla užitečná a jaký by byl její rozsah. Teprve poté by následovaly shromažďování dalších podkladů a informací pro přípravu projektu a jeho představení ústeckým radním,“ poznamenala. Dotazníky i řeší, zda by ve voze měl být někdo dospělý jako dozor, kde by se rodičům hodila zastávka, v kolik by děti nastoupily a další.

Vybrané školy už navštívili pracovníci dopravního podniku a popsali jejich vedení zvažované varianty. Ředitelé škol teď přemýšlejí, jak je nabídka služby myšlena. „To je otázka. Pokud by nám sem vozili děti třeba z Církvic, kde mají pouze první stupeň, prospělo by nám to. Pokud je to myšleno tak, že budou děti vozit ze Střekova do škol ve městě kvůli zavřenému Benešovu mostu, tak by to mohlo způsobit odliv žáků do města, a to by nám příliš neprospělo,“ zamýšlel se ředitel ZŠ a MŠ Nová na Kamenném Vrchu Martin Kolský. Dotazníky je podle něj třeba odevzdat už v pondělí, ale existuje i jejich on-line verze.

Rodičům je myšlenka docela sympatická. Například mamince dvou rošťáků Marcele. „To by bylo fajn. Nemusela bych se bát, že je něco porazí. Nebo že budou za školou. Normálně šlapou pěšky, nebo normálním trolejbusem, a to kolikrát docela plným, hlavně ve špičce nemám příliš klidu. Za mě ano, jsem pro,“ poznamenala.

Vedení města rovněž zatím žádné podrobnosti nemá. Ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO 2011) proti myšlence školních busů nyní nemá námitky. „Pokud by se ukázala potřebnost a zájem o takovou službu, jako je dětská linka do školy, určitě bych ji podpořil,“ slíbil.

Dotazníkový průzkum zaznamenal i náměstek primátora Tomáš Vlach. „Taková služba je vždy o výsledném zájmu a nákladech. Já bych počkal, jak průzkumy dopadnou a potom uvidíme,“ dodal.