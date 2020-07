Situaci, kdy týden před výplatou „pískáte kudlu“, zná skoro každý. Ne každý to ale chce řešit krátkodobou půjčkou na vysoký úrok a obří RPSN. Ústecký dopravní podnik proto nabídl zaměstnancům možnost vybrat si kdykoli během měsíce mzdu za odpracované hodiny za pomoci mobilní aplikace.

Jak to funguje? Zaměstnanci, kteří službu využívají, si pochvalují jednoduchost, při níž odpadla veškerá administrativa. Žádost o zálohu na mzdu totiž předtím provázel zdlouhavý byrokraticky tíživý proces. „Za čtyři minuty jsem se zaregistroval a měl část mzdy na bankovním účtu před výplatním dnem. Navíc odpadá nepříjemný pocit ze žádání o zálohu osobně,“ popsal jeden ze zaměstnanců.

Obdobný zaměstnanecký benefit zavedly třeba společnosti McDonald's, KFC či Pepsi. Dopravní podnik po něm podle své ekonomické náměstkyně Simony Mohacsi sáhl z obav před ekonomickými dopady koronavirové krize na finance zaměstnanců. Rozhodli se navázat spolupráci s českou společností Advanto a poskytnout nejen řidičům finanční záchrannou síť pro případ, že by se potýkali s nenadálými výdaji. „Případně je tak chceme ochránit před některými poskytovali nevýhodných rychlých půjček. Teď je aplikace ve zkušebním provozu,“ popsala Mohacsi.

Službu ovšem nemohou využít lidé v insolvenci. Peníze totiž vyplácí společnost jako poskytovatel služby a poté ji dopravci fakturuje. Ten by ale nemohl peníze zaměstnanci strhnout, jelikož to neumožňuje zákon.

Ten, kdo si službu zaktivuje, zaplatí stokorunu. „Po ukončení zkušebního provozu stovku zaplatí v každém měsíci, kdy se rozhodne si zálohu vzít,“ upřesnila ekonomická náměstkyně Mohacsi.

Technologii, která službu nazvanou Mzdový bankomat pohání, vyvinula přímo její poskytovatelská společnost. Sofistikovaný algoritmus eviduje odpracované hodiny zaměstnanců a umožňuje jim řádově během několika sekund čerpat část vlastní mzdy za každou odpracovanou hodinu na bankovní účet.

Aplikace podle dopravního podniku umožňuje soutěžit s kolegy ve finanční gramotnosti a v tom, kdo lépe zná svého zaměstnavatele. „Dělá nám radost, že si služba získává popularitu mezi zaměstnanci. Potvrzuje se tím naše vize, že zaměstnanci budou schopni bez ostychu řešit finance se svým zaměstnavatelem a my budeme hrát roli prostředníka, který operace provede rychle, bezpečně a hlavně diskrétně,“ poznamenal jednatel firmy Advanto Martin Fortelný.

Ne všichni ale službě důvěřují. Například řidič Libor Verner ji považuje za jiný způsob, jak upadnout do dluhové pasti. „Je to hrozně jednoduchý způsob, jak přijít k penězům. Chytrý člověk to neudělá. Dobře ví, že co si vyberete dopředu, pak bude o výplatě chybět. Lepší je si našetřit něco bokem,“ dodal.