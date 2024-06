Pod ústeckou dominantou musí být šoféři hodně obezřetní. Na kruhovém objezdu se jezdí v protisměru, od Lovosic na Trmice neodbočíte. Rychlost je tam snížena na 30 km/h. Policie nabádá k respektování dopravního značení a dodržování snížené rychlosti. Na co si dát pod Větruší pozor? Až do 30. června je částečně uzavřena silnice II/613 v jízdním pásu vedoucím ve směru na Trmice od křižovatky se silnicí I/30 v Přístavní ulici.

Provoz je převeden do jízdního pásu vedoucího ze směru od Trmic do centra – (obousměrný provoz v jednom jízdním pásu). Uzavřeno je levé odbočení ze silnice I/30 v Pražské ulici na silnici II/613 ve Střelecké ulici ze směru od Lovosic (objízdná trasa vede přes Mariánský most) a zároveň dochází i k úplné uzavírce místní komunikace v ul. Bílinská v místě nájezdu na okružní křižovatku pod Větruší (objízdná trasa přes ul. U Nádraží – ul. Předmostí – ul. Přístavní). Uzavřeno je i odbočení z Malé Hradební do ulice Přístaviště.

Momentálně pod ústeckou dominantou probíhá rekonstrukce železničního mostu směr Západní nádraží přes řeku Bílinu a Střeleckou ulici. Stavební práce mají být kompletně hotové letos v říjnu a budou stát přibližně 90 milionů korun. Investorem je Správa železnic.

Navíc se pod Větruší pracuje ještě na světelné křižovatce Pražská - Přístavní – Střelecká. Tu má na svých bedrech Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Cílem je rozšíření a změna vedení odbočovacích pruhů, tak aby došlo ke zkapacitnění okružní křižovatky. Tato stavba má být hotova do červenec a vyjde zhruba na 19 milionů korun. „Všechny akce budou mít teď sice dopad na komfort dopravy ve městě, ale je nezbytné je provést koordinovaně, aby později byla naopak doprava co nejplynulejší. K tomu bude sloužit zkapacitnění křižovatky pod Větruší, která pojme více aut a umožní jim plynulejší a bezpečnější průjezd,“ poznamenal primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický.

Trable ve Velkém Březně

Silniční most dělníci rekonstruují i ve Velkém Březně. Oprava mostu přes Homolský potok začala v březnu a skončit má koncem prosince letošního roku. Stavba si vyžádala uzavření části Litoměřické ulice, po objízdné trase musí automobily i nákladní vozy. Některým místním obyvatelům se nelíbí, že práce neběží dostatečně rychle a že na objízdných trasách je hluk a zvýšená prašnost. (o opravě mostu se starostkou Velkého Března ZDE)

Zhotovitel se brání tím, že po odstranění ocelové nosné konstrukce při opravě opěrných zdí narazil na problém, že nebyly zdi soudržné, což si vyžádalo povolání projektanta a zastavení prací na zhruba tři týdny. Pro stabilizaci komunikace a sítí byly navrženy mikropiloty s hlubinným založením. Stavba by měla i přes komplikace být dokončena ve svém řádném termínu.

Klíšská ulice

Rušno je stále v Klíšské ulici v centru Ústí, probíhá tam totiž rekonstrukce vodovodu z roku 1952 a popraskané zdeformované kanalizace z roku 1926. Klíšská ulice je uzavřena v jednom pruhu a průjezd ulicí je řízen obousměrně světelným signalizačním zařízením. Solvayova ulice je úplně uzavřena v místě křižovatky s ulicí Klíšská a Londýnská ulice je dočasně zjednosměrněna. Průjezd je možný ve směru od ulice Klíšská k ulici Moskevská. Práce započaly loni v září a kompletně hotovo by mělo být letos v září. Momentálně probíhá pokládka asfaltu, která má být hotova do 15. června.

Výstupní ulice

Silnice z Dobětic do Krásného Března kolem zoologické zahrady bude brzy opět průjezdná oběma směry, doprava tam bude totiž nově řízena kyvadlově semafory. To bude mít pozitivní vliv na objízdnou trasu přes Přístavní ulici, kde ve špičce často kolabuje doprava. Momentálně se dostanete autem Výstupní ulicí jen z Dobětic, opačně máte smůlu, a to kvůli probíhající rekonstrukci. Ta by měla skončit na podzim letošního roku.

„Zhruba do čtrnácti dnů dojde ve Výstupní ulici k zavedení obousměrného provozu řízeného semaforem, což povede ke zlepšení situace v Přístavní ulici,“ řekla mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová. Ve Výstupní ulici nedávno proběhl další kontrolní den. „Práce probíhají podle harmonogramu. V současné době dochází k rozšiřování vozovky v prostředním úseku,“ uvedla mluvčí.

Město momentálně řeší finální podobu přístřešků a čekáren zastávek MHD. Přeložky inženýrských sítí jsou již z velké části hotové. Poblíž zastávky MHD Zoologická zahrada (směr Dobětice) dojde ke kácení stromů kvůli vybudování gabionu. Rekonstrukce se konkrétně týká úseku od křižovatky s ulicí Neštěmická po okružní křižovatku s ulicemi Šrámkova a Na Návsi. Jeho délka je přibližně 2,1 km. Stavba je rozdělena do čtyř etap. Ještě než dojde k zavedení obousměrného provozu, tak stále platí, že osobní auta a vozy MHD jezdí kyvadlově směrem z Dobětic dolů. V opačném směru je povolen provoz pouze MHD a složkám integrovaného záchranného systému.