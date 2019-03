Každý, kdo něco podobného provede, páchá přestupek, za který by měl být podle zákona potrestán a škody nahradit. Policie přitom v poslední době podobné jednání neprošetřuje.

Jako modelová situace může posloužit případ z poslední doby. „Všiml jsem si, že někdo v Sebuzíně umístil pod ceduli s názvem obce značku s nejvyšší povolenou rychlostí 70 kilometrů v hodině,“ líčil řidič Karel Novák. To prakticky znamenalo, že na hlavní silnici číslo II/271 podél Labe tam, kde je normálně povolená padesátka, mohli jet řidiči o 20 kilometrů rychleji, aniž by je za to někdo mohl pokutovat. Za pár dnů značka zase zmizela a řidič Novák přemýšlel, jestli ji tam úřady nedaly jen na zkoušku.

Realita ale byla podle mluvčí ústeckého magistrátu jiná. „Umístění této značky nebylo povolené. Správce komunikace, tedy Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, (SÚS) ji odstranila,“ informovala Romana Macová.

Jak vysvětlil vedoucí ústeckého odboru dopravy a majetku Dalibor Dařílek, na umístění dopravní značky v Sebuzíně se už informovala také policie. „Na poradě s dopravní policií a dalšími stranami jsme zjistili, že s jejím umístěním nikdo nesouhlasil, a tak ji správce sundal,“ přiblížil Dařílek s tím, že ročně za podobné výstřelky město platí horentní sumy.

Může jít o přestupek

Jak informoval policejní mluvčí Daniel Vítek, policie podobné jednání v současnosti na Ústecku neprověřuje. „Ani jsme se s ním v poslední době nesetkali. Pokud někdo znečistí nebo poškodí dopravní značení, mohlo by to zakládat skutkovou podstatu přestupku,“ vysvětlil.

Vycházel přitom ze zákona o pozemních komunikacích, protože součástí dálnice, silnice a místní komunikace jsou podle téhož zákona také svislé dopravní značky, zábradlí, odrazníky, svodidla, pružidla, směrové sloupky a další. „Záleží také na tom, o jakou konkrétní dopravní značku se jedná. Nelze to obecně paušalizovat, aby bylo možno jednoznačně stanovit právní kvalifikaci,“ pokračoval Vítek.

Dalo by se říci, že s odstraněním značky v Sebuzíně problém skončil. To ale není tak docela pravda. „Všiml jsem si, že ve směru ze Střekova do Brné u zahradnictví naopak sedmdesátka zmizela. Je to, co mi známí říkali, asi půl roku. V opačném směru zůstala. Tak třeba to byla ona,“ pokračoval řidič Karel Novák.

Ačkoli ústeckému magistrátu při údržbě dopravního značení doslova krvácí peněženka, náměstkyně ředitele krajské SÚS Lenka Holovská s podobným vandalstvím podobné zkušenosti nemá. „Skoro vůbec se s tím nesetkáváme. Jen tam, kde ve vesnicích zrovna pořádají diskotéku nebo zábavu. To potom opilci značky kradou a ničí,“ dodala. Značky na silnici přes Brnou SÚS prověří.