Ústí nad Labem – Autobusy přes náměstí nepojedou. Na závod přijede řada hvězd.

Tisíce běžců v ústeckých ulicích zablokují i MHD. Bude jezdit z náhradních zastávek, přes Mírové náměstí vozy neprojedou. | Foto: www.dpmul.cz

Celá neděle bude v Ústí nad Labem ve znamení běhu. Ústecký půlmaraton, který již za krátkou dobu svého konání získal velmi zvučné jméno, ale bude znamenat i výrazné nepohodlí pro Ústečany. Zavřené některé ulice a hlavně citelně omezená městská hromadná doprava.

„Z důvodu půlmaratonu bude omezený provoz linek MHD," informovala mluvčí dopravního podniku Magda Pejšová. Omezení najdou cestující na stránkách dopravního podniku a vše bude popsáno i na zastávkách.

Jak bude fungovat ústecká MHD • neprůjezdné bude celé centrum Ústí nad Labem. Budou proto zrušené některé zastávky:

• zastávky Mírové náměstí, Revoluční, Divadlo nahradí zastávka Uhlozbyt nebo Hraničář

• zastávku Malá Hradební nahradí zastávka Uhlozbyt

• zastávku Západní nádraží nahradí zastávka Drogerie

• trasy některých linek budou upravené tak, aby byly v souladu s náhradními zastávkami

Většina autobusů nepojede přes Mírové náměstí. MHD bude končit u Hraničáře a na Předmostí na zastávce Uhlozbyt. Kdo bude chtít pokračovat v jízdě, bude muset centrem města mezi těmito zastávkami projít pěšky. Autobusy nebudou moci jet ani kolem Fora a hlavního nádraží nebo kolem západního nádraží.

„Bude to nepříjemné. Ale půjdu se podívat do města na celou akci, proto mi to nevadí," tvrdí Alena Sehnalová.

Pořadatelé za omezení Ústečanům slibují mimořádný sportovní zážitek a účast běžců zvučných jmen. Hlavní hvězdou má být rekordman Pražského půlmaratonu Keňan Philemon Limo nebo jeho krajan Daniel Chebii. Mezi ženami se návštěvníci mohou těšit třeba na Keňanku Josephine Chepkoechovou.