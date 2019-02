Ústecko - Dva únorové víkendy po sobě pojedou cestující v nočních spojích z Ústí do Klášterce náhradní autobusovou dopravou.

Ve dnech 16. až 18. února a 23. až 25. února od 22.40 do 5.00 hodin nahradí autobusy vlaky na úsecích Oldřichov u Duchcova - Chomutov, Bílina - Chomutov, Most - Bílina a Chomutov - Most.

Železničáři upozorňují, že může dojít ke zpoždění kolem pěti až deseti minut.