Například vlastník restaurace Na Rychtě Martin Prachař. „Mně stavba jako taková nevadí, je v pořádku, že se ten prázdný prostor zastaví. Ale stavební úřad by měl ohlídat, aby součástí stavby byly i podzemní parkovací plochy, protože parkovacích míst je ve městě už tak nedostatek. Údajně investor s parkovacími místy v objektu v projektu vůbec nepočítá,“ poznamenal.

Podobně se vyjádřil i náměstek ústeckého primátora Pavel Tošovský (ODS). „Mně osobně se ten dům líbí, tedy pokud bude skutečně vypadat po dostavbě takto. Ale myslím si, že by nebylo špatné, kdyby investor zohlednil nedostatek parkovacích míst. Záleží ovšem na úřadech, jak rozhodnou,“ řekl.

Ty ovšem zatím nerozhodly. Nyní běží územní řízení. S nějakým navýšením parkovacích míst nejspíš Ústečané počítají marně. „Podzemní parkovací místa zde bohužel nelze postavit, není to technicky proveditelné. Mrzí nás to, ale limituje nás souběh inženýrských sítí a parovod k hotelu Palace a pobočce ČNB,“ vysvětlil mluvčí investorské firmy Amádeus Real Karel Samec.

Autorem architektonického návrhu je české studio AGE project, s nímž Amádeus Real dlouhodobě spolupracuje, a ústecký architekt Zdeněk Šťastný. Ten vysvětlil, že inženýrské sítě pod parkovištěm, kde chce firma stavět, není kam přeložit. Prostě na to není prostor. Nevejdou se před Forum ani do Klášterní ulice. „Další potíž je, že v místě je komplikovaná poválečná navážka. Stál tu Solný dům a statik nám ani suterén nedoporučil. Při zakládání stavby zde budou muset být velmi dlouhé piloty. Takže výsledek by byl plocha pro deset aut, které by na místo zavážel výtah. Což nám přišlo nesmyslné,“ popsal architekt.

Pražská firma Amádeus Real by chtěla mít k dispozici pravomocně vydané stavební povolení v první třetině tohoto roku. „Stavba by pak trvala 15 až 18 měsíců, do druhé poloviny roku 2023. Projekt přímo souvisí s OC Sever, jehož bude přístavbou a dokončením původní budovy z roku 2003. Kromě obchodů a dalších prostor tady počítáme mimo jiné i s kancelářemi a jejich pronájmem,“ přiblížil mluvčí společnosti Samec.

O tom, že je dobré zastavět v centru proluky, hovořil ústecký architekt Jan Hrouda. „Ta vizualizace je ale dost zjednodušená skica. Místo je dost exponované architektonicky a z takové idealizované vizualizace se nedá posoudit výsledná kvalita stavby. Je to spíš ideový záměr, který ovšem může být odlišný od výsledku. Jinak zastavení proluky je v centru správné,“ prohlásil.

Ne každý Ústečan je ale hypermoderním designem budoucí stavby nadšen. Například Jana Zemanová v diskusi na sociální síti Facebook napsala, že by radši měla dostavěné Mírové náměstí. „Kdyby radši zastavěli tu díru na náměstí, už to tam straší hodně, hodně dlouho! V místech, kde chtějí stavět, stála nová tržnice a ve velmi krátké době se zbourala. Takhle se to u nás dělá, rozfrcat prachy a zbourat, to je jejich krédo. Proč ty peníze nepoužijí na zastavění díry a dodělávku náměstí! Sklárna rozebraná, suť zůstala. Je to fakticky tragédie. Za to by fakt už měli nést zodpovědnost,“ rozčílila se a zapomněla, že nová tržnice stála na místě fastfoodu naproti kostelu a takzvaná díra na Mírovém náměstí má jiného vlastníka.