Dotace nebude. Ulici hrůzy zbourá město Ústí za městské peníze

Ústí nad Labem - Návrh žádosti o dotaci na demolici ulice Na Nivách neprošel.

S povolením na demolici zchátralé ulice Na Nivách finišuje ústecký magistrát. Jak uvedla na posledním jednání zastupitelstva primátorka Věra Nechybová (UFO), město zbourá vybydlené činžáky za své peníze.

TECHNICKÉ PŘEKÁŽKY

„Narážíme sice na nějaké technické překážky typu živých přípojek plynu, ale ještě v průběhu letošního roku vyhlásíme veřejnou zakázku na demolici těchto domů,“ nastínila primátorka.

Prvotní odhady mluví o tom, že zbourání ulice hrůzy může městskou kasu přijít na více než 100 milionů korun. Podle slov primátorky to ale může být nakonec mnohem méně.

„U demolice domu v Marxově ulici v Předlicích nám rozpočet také říkal, že náklady budou 3,6 milionu. Konečná částka je kolem 680 tisíc. Nelze tedy dopředu říct, že demolice vyjde na 100 milionů, dostaneme se třeba na 50 milionů,“ podotkla Nechybová.

Peníze ovšem nabízel také stát. Ústečtí zastupitelé tak už v lednu měli na stole návrh podání žádosti o dotaci do státního programu na demolici opuštěných domů. S pozemky by ale město nemohlo 10 let nakládat, a to se zastupitelům nelíbilo.

„Vedení města nemůže za to, že návrh nebyl přijat, to způsobili samotní zastupitelé,“ řekla Nechybová, do které se následně opřel opoziční zastupitel David Daduč (nezařazený).

„Vy jste zodpovědná za to, že to v koalici šlape. Ulice se koupila s vašimi falešnými nadějemi na dotaci, ale pak se zjistilo, že žádné přijatelné nejsou. Nedávejte to tedy za vinu zastupitelstvu,“ reagoval Daduč. „V tomto městě není žádná koalice. Jsme v další fázi, kdy předkládáme návrhy vládní zmocněnkyni, aby se podmínky dotace upravily,“ dodala primátorka.

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN

Původně vyhlášená ulice s alejí stromů vznikala v několika vlnách v letech 1911 a 1926. Domy před více než deseti lety koupil od města česko-rakouský podnikatel Jan David Horsky. Přestože avizoval, že čtvrť nechá zrekonstruovat, od záměru ustoupil a rozsáhlé objekty tak chátraly dál.

Město koupilo ulici od jeho syna loni v dubnu, mladík na opravu ani demolici neměl peníze. Městskou kasu nákup vyšel na 400 tisíc korun. Vládní zmocněnkyně pro Ústecký kraj Gabriela Nekolová nastiňuje, jaký postup v otázce státních dotací mohlo Ústí posléze zvolit:

„Město mohlo postupně žádat o celou částku zhruba během tří let. Jedna dotace je až 10 milionů korun, kdy podmínkou je, že město nesmí toto území 10 let prodat. Nicméně rozhodnutí města respektujeme už proto, že nabízíme i jiné možnosti řešení, jako je program na podnikatelské využití brownfiedlů, který má podmínky jiné,“ zmínila Nekolová.

Jak už dříve informoval náměstek primátorky Pavel Dufek (UFO), město vytváří nový územní plán, kde může ulici vymezit podle potřeb a přání města. „Jedna z variant, kterou předložil městský architekt, počítá například s vytvořením bytových domů včetně dětského hřiště, komunitní zahrady a parkovací plochy,“ uvedl Dufek.

Město se nechce vydat cestou budování sociálního bydlení. „Šlo by spíše o startovací byty pro mladé rodiny,“ dodal Dufek.

Vedle městských budov hrůzy je v Ústí taktéž velké procento ruin, které jsou v rukou soukromých vlastníků.

„V některých programech spolu s ministerstvy výkupy takových objektů řešíme, ale například u obytných domů to zatím nebylo možné. I proto, že města je před lety sama rozprodala a nyní by čerpala dotace na odkup,“ poznamenala Nekolová.