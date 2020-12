Šetření na sportu se oproti minulým rokům pohybuje zhruba pod deseti procenty. Stanovení výše sportovních dotací na příští rok předcházelo několik schůzek s vedením nejpopulárnějších sportovních klubů a podrobné seznámení s jejich situací.

Ačkoliv sportovci ještě neznají přesná čísla, ztráty budou vysoké, přičemž náklady se jim rozhodně nezmenšily. Další komplikací je rozpočtové provizorium, ke kterému zastupitelé Ústí přistoupili vzhledem k tomu, že není jasné, jak vysoké budou daňové příjmy města za letošek. To prakticky znamená, že klubům může být vyplacena maximálně polovina z dotací.

Ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO) upozornil, že záleží jen na ústeckých zastupitelích, jestli budou s návrhem souhlasit. „My jsme se s kluby sešli a vysvětlili jsme jim, jaká je situace. Šetříme všude, a tak nemohou očekávat tolik peněz jako v předchozích letech,“ uvedl.

Podobně hovořila i ekonomická náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO). Sice prý dotaci sportům významněji nekrátili, ale rozpočet doposud není schválený a může se stát, že peníze klubům zkrátí sami zastupitelé. „Byla bych ale ráda, kdyby se nám sporty podařilo udržet. Kluby mají stejné náklady a nižší příjmy. I kvůli dětem chci dotace udržet, je otázka, kdy bude vše zase normální,“ poznamenala.

Opoziční zastupitel Pavel Vodseďálek (KSČM), který je zároveň předsedou finančního výboru, zmínil, že sice nechce, aby sporty přišly k úhoně, ani si nepřeje, aby zanikl nějaký sportovní klub, ale výši dotace bude třeba hodnotit případ od případu. „Ty propady v městských příjmech jsou obrovské,“ řekl.

K tradičně nejvíce podporovaným sportům v Ústí nad Labem patří hokej, fotbal, basketbal, volejbal a florbal. Například basketbal patří v krajské metropoli k velmi populárním, a jak vysvětlil generální manažer Slunety Tomáš Hrubý, podpora města je pro ně důležitá. „Musím říct, že město bylo velmi aktivní, obešlo všechny preferované i nepreferované sporty, jednalo s námi a zná tu problematiku. Zachovalo se k nám velice dobře. Letošní ztráty kvůli koronaviru dosáhnou buď vyšších statisíců, nebo nižších milionů,“ poznamenal s tím, že část sponzorů kvůli krizi také nepošle peníze a hodlá se vrátit, až se situace urovná.

Ústecký hokej má podle svého sportovního manažera Jana Čalouna rozpočet na rok zhruba 13,7 milionu korun a zkrácení dotace pro něj nebude jednoduché. „Partneři nám sice neodřekli a pomohli nám náš rozpočet naplnit, ale je to citelná ztráta. Když má někdo sto milionů a přijde o půl či jeden milion, srovná se s tím snadněji, dá se s tím pracovat. Neděláme hokej pro sebe, ale pro lidi, kteří ho mají rádi. Staráme se o 230 dětí. Ale je to těžká doba, chápu to. Pevně věřím, že nás město nenechá padnout a pomůže nám zahájit další sezónu,“ dodal.

Navrhované dotace pro sporty na rok 2021:



FK Ústí nad Labem - mládež - 4 185 000 Kč

Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. - 4 650 000 Kč

HC Slovan Ústí nad Labem spolek - 5 115 000 Kč

Hokej Ústí nad Labem s.r.o. - 5 580 000 Kč

Basketbalový klub Ústí nad Labem spolek - 2 325 000 Kč

Basketbalový klub Ústí nad Labem, a.s. - 3 255 000 Kč

SK Volejbal Ústí nad Labem, spolek - 2 325 000 Kč

SK Volejbal Ústí nad Labem, spolek - 3 255 000 Kč

Florbal Ústí, spolek - 1 395 000 Kč

Florbal Ústí, spolek - 930 000 Kč



Schválené dotace na sport na rok 2020:



FK Ústí n. L. – mládež: 4,5 milionu

HC Slovan (spolek): 5,5 milionu

Hokej Ústí: 6 milionů

Basketbalový klub (spolek): 2,5 milionu

Basketbalový klub: 3,5 milionu

SK volejbal (mládež): 2,5 milionu

SK volejbal: 3,5 milionu

Florbal Ústí (mládež): 1,5 milionu

Florbal Ústí: 1 milion

Blades Ústí: 200 tisíc

ÚAPS 150 tisíc

AC Ústí: 100 tisíc

USK Provod: 50 tisíc Kč