Od dětských táborů k setkáním seniorů. Ústí má dotaci na ukrajinské uprchlíky

Přes jeden a půl milionu korun obdrželo město Ústí nad Labem od ministerstva vnitra. Peníze mají zaplatit projekty, které pomáhají ukrajinským běžencům zapojit se do běžného života v České republice. Ať už jsou to příměstské tábory pro děti s hravou výukou češtiny a seznamováním s českou kulturou nebo historií, nebo naopak setkání seniorů, která kromě jazyka a oboustranného kulturního obohacení vracejí starým lidem chuť do života, panuje o ně nebývalý zájem. Celkové náklady činí přes 1,6 milionu korun, ale magistrát se na nich podílí pouze pěti procenty z celkové sumy.

Ilustrační snímek | Foto: shutterstock