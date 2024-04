/ROZHOVOR, FOTO, VIDEO/ V sobotu 27. dubna opět vypuklo ve Vaňově dračí šílenství. Narvaná loděnice, 36 posádek, krásné poháry, speciální masky bubeníků, uřvaný startér a nekompromisní cílová kamera.

Dračí lodě ve Vaňově 2024. | Video: Martin Mudroch

Manželé Šolcovi v obležení kamarádů, na ozvučeném pódiu svalnatý muž, který draky prostě miluje. Jmenuje se Petr Klimbera, přijel z Prahy, na vizitce je označován titulem prezident české Asociace dračích lodí. Během akce představoval vzácné hosty, fotil se s pamětníky a fandil všem. Na otázky Deníku odpovídal česky, ale zvládl by i cizí jazyk, vždyť s draky projel celý svět.



Snad všichni milovníci dračích závodů vědí, že tento sport pochází z Číny. Loď je dlouhá 12,5 m, posádku tvoří 20 pádlujících námořníků, bubeník a kormidelník. Trať je různě dlouhá, posádka může být smíšená, pádlují junioři i ti dříve narození. Kdo ta speciální plavidla vyrábí v Evropě a kolik taková loď stojí?

Dobrá otázka. Samozřejmě Čína je velmoc, tam je těch výrobců víc. My používáme lodě německé výroby. Cena se dobře pamatuje. Loď váží 250 kg a stojí 250 tisíc. Firma dodává kompletní vybavení i s bubnem. Vyrábí se i menší lodě pro deset lidí. Dračí hlava je plastová, ta se nepotopí (smích).

Prezidentů tu je dost. Co všechno ta vaše funkce obnáší?

(smích) Ochranku nemám, služebního řidiče mi také nepřidělili, kravatu nenosím, dnes jsem spal v autě. Kolem vody se pohybuji snad 40 let, draky jsem zakládal, během sezony jsem vlastně každý víkend jinde. Je to takový cirkus na kolečkách, kolem sebe mám skvělou partu nadšenců. Manželka Eva mi dělá sekretářku, mistr světa Čáp kormidelníka, syn olympionika Doktora je startér, je tu komentátor, obsluha cílové kamery atd. Já sedím uprostřed a tvrdím že je to fajn. Také stárnu. Někdy jsem unavený, ale zájem lidí mě vždycky znovu nakopne.



Předpokládám, že jste závodil na nějaké speciální lodi než došlo na draky. Která vás okouzlila?

Od dvanácti let jsem klečel v lodí na jedné noze, jsem pravák rychlostní kanoista. Pár medailí doma mám, ale nebyl to žádný zázrak. Na dračích lodích jsem objel celý svět. Jsem ME národních posádek, ME klubových posádek, MS národních posádek, MS klubových posádek, vítěz světových her. Víc už není!

Někde jsem slyšel, že máte 4 syny. Sportují?

Své soukromí si hlídám, ale máte pravdu. Nejstaršímu je 25 let, nejmladšímu 4 roky. Dva mají spíše umělecké sklony, ti mladší jsou se mnou často u vody. Uvidíme!



Dračí lodě se na severu ještě letos objeví. Jak se vám zamlouvají závody v Mostě?

Mám takový dojem, že tam letos pojedeme 3x. Město se angažuje, doprovodný program, ohňostroj. Tady je maximum 36 lodí, v Mostě 50. Úžasný zájem, tam je drakům dobře.

Co bude vrcholem sezony?

To je přeci jasné. Mistrovství Evropy dračích lodí v Račicích. Přijeďte se podívat. Prozatím je přehlášeno 18 států a další tři to zvažují. Obsazeny jsou všechny věkové kategorie, pojedou velké i malé lodě (200,500,1000,2000 m). Rád bych, aby naše reprezentace byla vidět. Termín je 4. až 7. července.



Dračí svátek ve Vaňově skončil kolem páté odpoledne. Poháry a medaile obdržely nejlepší ženské posádky, firemní posádky, nejlepší masky bubeníků. Finále bylo skvělé a ohromný putovní pohár zůstal doma. Vyhráli ho Cákalové z Vaňova. Velké poděkování patří pořadatelům, Petr Šolc oslaví letos osmdesátku, jeho manželka je mozkem akce celých patnáct let. Skvělá byla amatérská kavárna, všichni se dobře bavili. Tak zase za rok, budeme se těšit.