15. ročník závodu amatérských posádek dračích lodí ve Vaňově v Ústí nad Labem se blíží. V pátek 26. dubna dopoledne proběhnou závody dětí a odpoledne oficiální tréninky. V sobotu 27. dubna od dopoledne je v plánu hlavní závod velkých posádek mixů. Po oba dva dny se těšte na řev posádek, doprovodný program a pohodovou sportovní atmosféru.

13. ročník závodu dračích lodí v Ústí nad Labem vyhrál tým Bulldog Gym-Kovo PB. | Video: Zdeněk Grus

„Jsem ráda, že zájem o dračí lodě narůstá především u mládeže. Poprvé bude v pátek na startu 22 škol, nejen z Ústí nad Labem. V sobotu musíme použít šest drah, na soupisce je 36 týmů (plný stav),“ řekla hlavní organizátorka akce Ludmila Šolcová.

Na závodech dračích lodí se představí třeba týmy: Cákalové, UJEP, Rychlé lyže, Cukříčci, Mokrý trubky Aperam, Bulldog KOVO PB či ČAK. (přihlášené posádky najdete zde)

Vstupné je zdarma. Ústecký dopravní podnik kvůli závodům posílí MHD. V lodích se během obou dnů protočí přes 1000 sportovců. „V pátek pojedou spoje s odjezdem v 8:15, 8:45 a 9:15 od Divadla přes zastávky Hlavní nádraží a Kotva do zastávky Pražská. Odpoledne pojedou spoje ve 13:58 a 14:23 ze zastávky Vaňov přes zastávky Pražská, Kotva a Mírové náměstí do zastávky Revoluční. V sobotu pojedou spoje v 9:00 a 10:00 od Divadla do Vaňova. Přeprava cestujících bude zdarma,“ informoval Dopravní podnik města Ústí nad Labem.