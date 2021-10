Na kopci u Cihlářského rybníku se v jednu chvíli vznášelo letadlo, orel a další různí draci. "Bylo to super, nejdřív foukalo hodně, tak se drželi krásně nahoře. Pak vítr polevil a většina z nás si u toho pěkně zaběhala," chválila akci za organizátory Gabriela Šperlová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.