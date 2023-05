Měl hledat papouška, který mu prý uletěl. Nakonec svůj pokus vylézt na střechu domu neustál. Na místě zasahovala městská policie a záchranka.

Muž v Ústí nad Labem spadl z několikametrové výšky. | Foto: Městská policie Ústí nad Labem

Volání o pomoc, nebo snad na papouška, který měl muži uletět? Městští strážníci reagovali ve čtvrtek 25. května večer na volání ze zadního traktu bývalé prodejny Baťa (ul. Zámečnická). Při kontrole si všimli volajícího muže, stojícího na kladce zhruba ve výšce osm metrů, která byla přimontována na požární schodiště v rohu budovy u zásobovací rampy.

Muž v Ústí nad Labem spadl z několikametrové výšky.Zdroj: Městská policie Ústí nad Labem„Muž na hlídku zmateně volal, že mu na střechu ulétl jeho papoušek, přitom se držel pravou rukou hromosvodu a levou rukou požárního schodiště,“ informoval mluvčí ústecké městské policie Jan Novotný.

Přítomní strážníci se pokoušeli muže uklidnit slovy, aby zůstal v klidu a slezl dolů. Muž však odpověděl, že dolů nesleze a že chce vylézt na střechu. Nepřál si, aby za ním kdokoli lezl. „Strážníci muži sdělili, že za pomoci žebříku vylezou po druhém požárním schodišti na střechu a podívají se, kde je jeho papoušek, s čímž muž souhlasil a uklidnil se. Než však hlídka stačila na druhé požární schodiště vylézt, muž zavrávoral, pustil se pravou rukou hromosvodu, kladka se jeho pohybem pohnula a muž následně spadl na zábradlí a poté na betonovou plochu zásobovací rampy, ze které zůstal viset horní polovinou těla hlavou dolů,“ pokračoval Novotný.

Hlídka snesla muže z rampy na zem, položila do stabilizované polohy a okamžitě mu poskytla první pomoc. Muž si stěžoval na bolest pravé ruky, hluboce sípal a začínal být v šoku. Strážníci přivolali záchranku, na místo se dostavila i posádka hasičského záchranného sboru společně s hlídkami Policie ČR.

Při poskytování první pomoci se zjistilo, že muži v pravém podpaždí prosakuje krev. „Po rozstřižení trička našli tržnou ránu s obnaženou kostí v podpažní jamce, na kterou byl zraněnému přiložen tlakový obvaz. Dále byl muži přiložen límec na krk a po odstranění kalhot zjistil záchranář od hasičů zlomeninu pravé nohy v oblasti kolene,“ popisoval rychlý zákrok Novotný.

V tu chvíli se na místo dostavila posádka přivolaných zdravotníků, která si muže převzala do péče. Po prvotní zdravotní pomoci byl muž naložen do sanity a následně převezen do Masarykovy nemocnice k dalšímu ošetření. Jednalo se o muže středního věku bytem Ústí nad Labem.