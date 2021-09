Ze statistik je zřejmé, že od června 2020 přišlo na magistrát 320 podnětů na odstranění aut, 240 jich bylo odstraněno a nyní jde prvních 15 do dražby, která bude v říjnu. Pokud se je nepovede vydražit, bude následovat jejich likvidace coby autovraků. Náklady bude město vymáhat po majitelích.

O povolení k prodeji technicky nezpůsobilých vozidel, jejichž majitelé se o ně do tří měsíců od odtažení nepřihlásili, zažádalo město Ústí nad Labem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.