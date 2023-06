Měsíc květen skončil, je čas rekapitulovat. Na webu Ústeckého deníku jsme se v máji věnovali kauzám, zábavě i sportu. Hodně vás zajímaly články o drogách, které řešil ústecký krajský soud, a nespočet zobrazení měla nehoda tahače pod Větruší.

Kuriózní dopravní nehoda zablokovala jednu ze stěžejních křižovatek v centru Ústí nad Labem. | Video: Martin Košťál

Řidiči se tam nevešel pod železniční most a auta z něho padala jako hrušky. Čtenářský úspěch měla i malba prsatky v podání graffiti umělce Lukáše Zadek Brožovského. V našem přehledu si můžete nejzajímavější videa prohlédnout ještě jednou.

Prsatka z pyramidy, sprejer z jeskyně i android. Zeď nářků a nadávek prokoukla

Cesta podchodem u ústecké základní školy Neštěmická je teď nejen veselejší. Nové malby sprejem tu tak trochu i vzdělávají. A to když ukazují, že graffiti vlastně není nic nového pod sluncem, je tu totiž už od starověku, dokonce od pravěku. A bude i v budoucnosti. Umělce z Ústí i okolí vedl při práci Lukáš Zadek Brožovský, vznikly i podobizny androida či včelího roje. „Snažil jsem se, aby to bylo zábavné, pestrobarevné, aby tam byly místní symboly jako Labe a siluety paneláků. Ale aby tam byly i vzdělávací prvky, protože to je u školy,“ popsal Zadek.

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín

Na podchodu se dříve jen tu a tam vyřádili anonymní tvůrci. Jak s úsměvem popisuje Zadek, byla to „zeď nářků a nadávek“. Graffiti tvůrci v podchodu na sídlišti Pod Vyhlídkou i jim na novém nátěru vyhradili místo na jejich vzkazy. Podklad umělcům připravili školáci, mezi nimi i 17letý Michal Sýkora z Krásného Března, zvaný Syky. „Pustil krev,“ ocenil jeho výkon Zadek, který si jinak podklad na legálních zdech v Ústí připravuje sám. „Velice se mi to líbí,“ chválí zase Syky Zadka. Více zde

Drogy v Ústí: Pervitin vařili ve sklepě i na půdě s kanystry z OBI. Odsedí si to

Rozsudkem skončila kauza výroby a prodeje drog ve velkém, kterou zarazila policie akcí s krycím názvem Pajalo. Tresty ve středu 24. května rozdal ústecký krajský soud šesti mužům z Ústecka za výrobu a distribuci drog ve značném rozsahu. Jiří Miker dostal 8 let ve věznici s ostrahou, Emil Miker starší 8 let, jeho mladší jmenovec 9 let, Dezider Csocso 8 let, Martin Csocso 7 let a Miroslav Mirga 8 let. Po propuštění musí také někteří z nich počítat se zákazem řízení a soud jim zabavil telefony i finanční hotovost v řádu desítek tisíc korun. Středeční verdikt následoval po úterním zahájení hlavního líčení. Na něm dva muži prohlásili vinu a čtyři přistoupili na dohodu se státním zástupcem o vině a trestu.

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín

„Jsou vinní,“ prohlásil dnes předseda senátu Martin Majchrák a v rozsudku popsal, co kladly orgány činné v trestním řízení obžalovaným za vinu. Vyplynulo tak, že muži pervitin vařili z léků z Polska na půdě v Trmicích i ve sklepě v Předlicích a kanystry na přípravu výroby drogy pořizovali v hobby marketu OBI. „Jen doufám, že jste si z toho všichni vzali ponaučení,“ řekl soudce obžalovaným. Více zde

Dva roky. Rekonstrukce silnice z Dobětic do Krásného Března se pořádně protáhne

Vlny, dlouhé díry, výtluky, propadliny a záplaty. Jedna vedle druhé. Výstupní ulice z Krásného Března až na Dobětice patří mezi nejzničenější silnice v Ústí nad Labem. Konečně se ale řidičům začalo blýskat na lepší časy. Ústečtí radní totiž vyhlásili výběrové řízení na stavební firmu, která ji opraví a to od dobětické okružní křižovatky až ke křižovatce s ulicí Neštěmická.

Zdroj: Janni Vorlíček

Konečná cena za rekonstrukci vzejde z výběrového řízení, magistrát ale předpokládá částku kolem 95 milionů korun bez DPH. Vzhledem k tomu, že město považuje tuto trasu za páteřní komunikaci, budou muset stavaři práci provádět za plného provozu. Řidiči sice kvitují informaci o opravách s povděkem, na druhou stranu mají obavy ze zhoršení už tak dost napjaté dopravní situace. V Krásném Březně totiž začala stavba okružní křižovatky s částečnou uzavírkou a semaforem řízeným průjezdem. Rekonstrukce Výstupní navíc nebude hotová letos. Více zde

Nevešel se. Tahač neřešil výšku, na kruhák pod Větruší padala auta jak hrušky

Kuriózní dopravní nehoda zablokovala jednu ze stěžejních křižovatek v centru Ústí nad Labem. V úterý 23. května zhruba v půl druhé odpoledne došlo k dopravní nehodě, kdy se příliš vysoký tahač pokoušel podjet železniční trať Ústí nad Labem – Praha. Dvakrát měř, jednou řež. Na starou známou poučku zřejmě zapomněl řidič kamionu, který vezl na návěsu několik osobních automobilů. Když se s ním pokoušel podjet železniční trať ve směru od okružní křižovatky pod Větruší k řece Labi, zavadily naložené automobily o konstrukci mostu a začaly se shrnovat na zem. Nehoda zablokovala na několik hodin jízdní pruh, který se používá pro odbočování směrem na Děčín. Kvůli vyprošťování, na které byl povolán hasičský jeřáb, byla omezena doprava i v opačném směru, což komplikovalo dopravu v celém centru Ústí nad Labem. Kolony se v místě nehody rozjely zhruba kolem páté hodiny odpolední. Příčiny nehody šetří policie. Video najdete zde