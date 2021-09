O „tetě Elmě“, která dokáže získat prášky pro var pervitinu ve velkém, začali slýchat krajští kriminalisté už před několika lety. Teď sklapla klec, pro 51letou cizinku si do bytu v Hrnčířské přišlo maskované komando. O ještě větší rozruch se „zakuklenci“ postarali minulý čtvrtek odpoledne na křižovatce Masarykovy ulice s Pařížskou. Několik aut tu obklíčilo Škodu Kodiaq, ze které vytáhli 30letého muže. Ten se s „tetou“ podílel na rozsáhlém drogovém byznysu. Profitovali z něj přinejmenším další tři muži, kteří jsou také čerstvě ve vazbě v souvislosti s nedávným zásahem ve varně v Mojžíři. Všichni čtyři muži jsou bratři či švagři.

Za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy ve velkém rozsahu každému z pětice hrozí až 12 let vězení. Oba dva zásahy v centru Ústí i další související domovní prohlídky se obešly bez jakékoli újmy na zdraví. Přinejmenším pachatel vytažený z auta však nejspíš počítal s tím, že se mu jeho nekalý byznys pokusí někdo zmařit, byl totiž vybaven elektrickým obuškem.

Bez iluzí: Zadrženou pětici brzy nahradí jiný gang

Podle vedoucího odboru obecné kriminality policie Ústeckého kraje začal zdejší TOXI tým rozplétat tento případ loni na podzim. „Získávali jsme informace, že je tu skupina lidí významně se podílející na výrobě a distribuci pervitinu,“ prozradil Martin Charvát. Šlo přitom o celou síť začínající nákupem chemikálií a získáváním pseudoefedrinu z tablet na nachlazení.

Cesta k psaníčku koncového uživatele ve velkých severočeských městech začínala za hranicemi v Polsku. „Byla to významná skupina distributorů. Ale není jediná, velmi brzo bohužel její místo někdo nahradí,“ konstatoval Charvát.

Na kriminálce zatím nemají odhad, kolik toho mohli od začátku působení vyrobit. Ale jen z léčiv, které tým zajistil, by se dalo vyrobit kolem 2,2 kilogramů pervitinu. To by odpovídalo jedenácti až dvaceti tisícům dávek.

Drogy jely virus nevirus

Gram pervitinu přijde podle znalců drogové scény v Ústí běžně na tisícovku. Čím dál od krajské metropole se prodává, tím vyšší jeho cena je. Když kriminálka zavře nějaký významný kohout, podobně jako se stalo teď, tak droga zdražuje i ve městě a v blízkém okolí. Kšefty s drogami jedou nejvíc ve větších městech v regionu, vedle Ústí v Mostě, Teplicích a Chomutově. „Slabší“ je to na Litoměřicku a Lounsku.

Laboratoře na výrobu pervitinu dnes podle znalců bývají menší a nijak zvlášť vybavené a stěhují se. Bývají v garážích, zahradních chatkách či třeba v karavanu v lese. Na drogovou scénu nejspíš neměla nijak zvláštní vliv pandemie koronaviru, drogová trestná činnost se během ní podle kriminalistů nijak nesnížila. Výrobci i distributoři se všelijaká omezení a kontroly naučili rychle obcházet.