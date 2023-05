Plán na sloučení obou zařízení město oznámilo v tiskové zprávě ze zasedání městské rady minulý týden. Pokud návrh odsouhlasí také ústecké zastupitelstvo, začne změna platit už začátkem ledna příštího roku. Právě to vyvolalo obavy klientů a jejich příbuzných. „Rád bych vás upozornil na projednávaný bod na zastupitelstvu dne 5. června. Je to sloučení domovu důchodců Orlická a V Klidu, přestavbu domova Orlická a zánik azylového domu pro matky s dětmi. Klienti ani jejich rodiny toto rozhodně netuší a ani nevědí, co se chystá,“ stojí například ve zprávě, která přišla na redakční e-mail.