Takto líčí jistý Přemysl Horst Habart na Facebooku tvář masových demonstrací Mikuláše Mináře (26). Před nedělní demonstrací na Letné proti Andreji Babišovi a Marii Benešové, kde se očekává účast 250 tisíc lidí, se podobné lži, výmysly a pomluvy šíří po sociálních sítích či řetězovými e-maily.

Skaut z Vodňan

Jaká je ale pravda? „Mikuláš pochází z jihočeských Vodňan. Býval skautským vedoucím a lektorem prevence proti šikaně na školách. To se samo o sobě vylučuje s braním návykových látek. Osoby závislé na drogách mají také často problémy s placením svých závazků. Je tedy lehce dokazatelné, že Mikuláš Minář se nenachází ani v insolvenčním rejstříku, ani v centrální evidenci exekucí,“ vysvětluje Jan Cemper ze serveru Manipulátoři.cz, který uvádí takzvané hoaxy (lživé zprávy) na pravou míru.

Minář neměl nic společného s Autonomním centrem Klinika v Praze na Žižkově a není nijak osobně propojen s organizací Člověk v tísni.

Studoval dvouobor filozofie–bohemistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a obor evangelická teologie na Evangelické teologické fakultě téže univerzity. Po založení spolku studium přerušil.

Milion chvilek pro demokracii je financován především z peněz drobných dárců, kteří mu posílají většinou pětisetkorunové či tisícikorunové částky na jeho transparentní účet u Fio banky. Momentálně tam je zůstatek 5 276 118 korun.

Minář: Nikdo nás neplatí

Na pomlouvačný obsah už reagoval i Minář: „Tak velkou slátaninu a snůšku lží už jsem dlouho nečetl. Můj otec nepracuje jako pingl, má v nájmu vlastní hospodu a je to druhý nejlepší výčepní Prazdroje v Jihočeském kraji. Podezření z distribuce drog je zoufalost par excellence. Už chybí jenom dodatek, že zneužívám děti, každé ráno hajluji a jím koťátka za úplňku.“ Zdůraznil, že Milion chvilek pro demokracii založil spolu s přáteli a Člověk v tísni v tom nehrál žádnou roli.

„K německé Antifě a českým politikům chybí dodat už jen ilumináty, islámský stát a George Sorose. Jo a vlastně ještě americkou ambasádu a zednáře. Nemáme ani korunu z veřejných zdrojů, ze zahraničí nebo od záhadných miliardářů. Nevěřte všemu jen proto, že to anonymní trollové bez profilové fotky píšou na internetu,“ vzkazuje na FB Mikuláš Minář, který zároveň zvažuje žalobu za lživé pomluvy.

Ano, ale bez Babiše

K akci na Letné pak dodává: „Respektuju, že jste třeba volili pana Babiše. Myslím, že nasliboval správné věci, ale že zklamal a ty sliby nesplnil. Není jiný než zkorumpovaní politici před ním. Je ještě horší, povýšil lež na normální stav. Jen proto protestujeme. Je tak těžké to pochopit? Nechceme žádnou revoluci, chceme jen vyjádřit svůj názor, na to máme ústavní právo. Nezpochybňujeme výsledky demokratických voleb, volby vyhrálo ANO a má mít premiéra. Ale měl by to být někdo jiný než pan Babiš, někdo, kdo nemá tolik problémů, které poškozují celou naši zemi.“

Pro Deník Minář uvedl, že nechce ze spolku Milion chvilek pro demokracii vytvořit stranu ani hnutí. „To neudělali ani na Slovensku, pouze tam šlo hodně nových lidí do politiky. A k tomu chceme motivovat i my, to je pravda,“ uzavírá Minář.

Můžete být u toho. V neděli 23.6. nabídne Deník v 16:30 přímý přenos z demonstrace na Letné.