Důvěřivce na internetu dráždí falešné příběhy o Romech

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 17 000 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci Administrativní pracovnice / pokladní. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 17000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Okay je nejúspěšnější společností na trhu s elektrospotřebiči a stylovým nábytkem. Může se pochlubit pozicí stabilní české firmy s téměř čtvrt století dlouhou historií. Svých úspěchů by nedosáhla bez týmu šikovných pracovníků na svých prodejnách, mezi které se nyní můžete zařadit i vy. , , Náplň práce: , * markování zboží na pokladně , * sjednávání splátkových smluv , * administrativa spojená s chodem prodejny (pošta, tisk cenovek, vedení dokumentace prodejny) , * doplňkový prodej , , Požadujeme: , * SŠ vzdělání s maturitou nebo 3 roky praxe se sepisováním splátkových smluv , * znalost práce na PC , * komunikační schopnosti a příjemné vystupování , * orientaci na zákazníka , * zodpovědnost , * trestní bezúhonnost , , Nabízíme: , * zázemí silné české společnosti , * propracovaný systém zaškolení , * možnost osobního a profesního růstu , * možnost nástupu IHNED. Pracoviště: Okay s.r.o. - ústí nad labem, podhoří 369/1b, všebořice, 400 10 ústí nad labem, Podhoří, č.p. 369, 400 10 Ústí nad Labem 10. Informace: Radka Pospíšilová, +420 724 661 593.