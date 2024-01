Hned dvojici hledaných mužů se podařilo lapit policistům v Ústí nad Labem. Prvního hříšníka se hlídkové službě podařilo vypátrat v Mojžíři, vyhýbal se nástupu trestu, druhý utekl z nestřeženého pracoviště, kam docházel z výkonu trestu.

37letý muž, který byl veden v celostátním pátrání, protože nenastoupil do výkonu trestu odnětí svobody, na sebe upozornil tím, že před policisty začal utíkat. Zamířil si to do jednoho z paneláků, ale odhalily ho kamery. A nepomohl mu ani majitel bytu, který ho ze začátku zapíral.

„Po informaci o kamerovém systému ho prozradil. Muž se tak dopustil trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí,“ řekla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Druhý hříšník utekl z nestřeženého pracoviště, na které docházel z výkonu trestu odnětí svobody. Policisté měli popis a fotografii hledaného a prováděli prověrky míst, kde by se 45letý muž mohl nacházet. Jednou z lokací bylo i bydliště družky. „Ta, jak tomu velice často bývá, samozřejmě uvedla, že svého partnera dlouho neviděla,“ sdělila Hyšplerová.

Policisté ale provedli prohlídku celého domu i sklepních prostor, neušla jim ani sklepní šachta pod schody. „Po otevření dřevěných dvířek uviděli osobu, která se zde tísnila.“

Policisté schovávajícího muže vyzvali, aby vyšel ven. Muž uposlechl a policisté v něm poznali hledanou osobu. „Po dotazu, proč utekl, muž odpověděl, že se mu stýskalo po družce,“ doplnila mluvčí Hyšplerová. Útěkář byl eskortován na obvodní oddělení a následně skončil opět za mřížemi.

