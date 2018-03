Dvacet let jako očistec. Manželé Tančinovi nakonec dosáhli u zastupitelů svého

Ústí nad Labem - Dvacet let se soudili, teď jejich pozemek koupilo město za milion korun.

Po dvaceti letech si může Milan Tančin se svou manželkou Jitkou konečně oddychnout. Město Ústí od nich koupí téměř 5000 metrů čtverečních orné půdy v Mojžíři za milion korun. Na posledním zasedání o tom rozhodli ústečtí zastupitelé.

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU JAKO RÁNA POD PÁS

S pozemkem u fotbalového hřiště v Neštěmicích nemohli manželé dlouhá léta nic podnikat. Během vleklého soudního sporu s Pozemkovým fondem, který trval od roku 1998 do roku 2017 a jenž manželé nakonec vyhráli, totiž město změnilo územní plán. Z pozemku určeného k zastavění se tak stalo veřejné prostranství.

„V roce 1998 požádalo město o bezúplatný převod do jeho vlastnictví ze zákona, kdy nevydané pozemky v rámci restituce přejdou do vlastnictví města bezplatně. Kdyby tuto žádost město nepodalo, mohl být tento pozemek dán do nabídky k vypořádání restitučního nároku a my bychom se s manželkou nemuseli soudit,“ vysvětloval Tančin.

Kvůli změně územního plánu nemohla rodina svůj majetek dlouhé roky užívat. „Nemohli jsme na něm hospodařit, ani ho nechat oplotit. Investovali jsme do něj statisíce korun, které se nám už nevrátí. Jako veřejné prostranství jsem ho musel sekat,“ argumentoval před zastupiteli Tančin.

Odklepnutí koupě předcházela bouřlivá diskuse. „V podobné situaci jsou desítky lidí v Ústí. Můžete vznést požadavek o změnu užívání, ale není možné, aby si každý přišel na město s tím: kupte si můj pozemek za tržní cenu,“ řekl zastupitel Radim Bzura (nezařazený).

POŘÁD SE MOTÁME KOLEM NEŠTĚMICKÉHO FOTBALU

S ním souhlasila i zastupitelka Ilona Tajchnerová. „Toho pána je mi upřímně líto. Mám dojem, že není zastupitelstva, abychom neprojednávali něco kolem neštěmického fotbalu. Nejdříve oprava šaten, teď ještě koupíme pozemek. Podle mě na to nemáme,“ řekla Tajchnerová (nezařazená).

„Je to dokladem toho, že se o Neštěmice někdo stará a starostka prosazuje finance pro svůj obvod. Je škoda, že na Střekově nebo v centrálním obvodě je vedení, které tohoto schopno není,“ reagoval na Tajchnerovou zastupitel Pavel Dlouhý (ČSSD).

Sám Tančin uvedl, že o změnu územního plánu žádal dvakrát. „Náš názor nebyl brán v potaz. Už politici před vámi ten pozemek chtěli. Chovám se tedy předvídatelně, slušně a logicky a chci, aby se stejným způsobem zachovalo i město. Věřte mi, že dvacet let souzení je očistec, to je pomalu jak být ve vězení,“ reagoval Tančin.

Podle primátorky Ústí Věry Nechybové (UFO) jde o strategický pozemek, který může být pro město přínosem. „V průběhu budoucích let a po změně územního plánu by se dal využít jako parkoviště,“ řekla Nechybová.

U pozemku se totiž nachází sportovní areál zdejšího fotbalového klubu. Během tréninků i zápasů nemají návštěvníci kde zaparkovat.

„Auta blokují dopravu. Často nemohou projet ani trolejbusy. Pozemek bychom si jako obvod rádi vzali do své správy a do budoucna na něm vybudovali nejlevnější variantu parkoviště, třeba formou zatravňovacích tvárnic,“ uvedla starostka Neštěmic Yveta Tomková (Vaše Ústí).