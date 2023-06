Jakub ale nechtěl mamince dělat zle. „Tak jsem si řekl, že když chci koloběžku a nemáme na to peníze, tak bych si na to mohl vydělat sám. Zeptal jsem se maminky, jestli bych třeba nemohl chodit na brigády. Nakonec nás napadl právě hodinový syn,“ popisoval chlapec. Vydělávání na koloběžku Jakubovi nakonec ani netrvalo příliš dlouho. „Stála dva tisíce korun, vydělal jsem si na ni asi za měsíc. Pomáhal jsem hlavně na zahradě, dělal domácí práce, co bylo potřeba. Natíral plot, čistil auto, venčil pejska, vytíral a zametal. Dokonce jsme starší paní došli na nákup,“ přiblížil.

Ještě před tím ale roznášel letáky. „Je to dřina a člověk si moc nevydělá. Vzpomněla jsem si ale, že jsem kdysi někde viděla něco na způsob hodinového manžela či syna. Tak jsme si řekli, že to uděláme stejně a vylepíme inzeráty někde ve vchodu, kde jsou starší lidé a pomoc by se jim třeba mohla hodit,“ přidala se Jakubova maminka.

Hned druhý den si inzerátu někdo všiml, vyfotil jej a vyvěsil na Facebook. „Najednou to začalo lítat. Spousta lidí nás kritizovala, spousta lidí ale na nabídku reagovala. Kuba dodnes chodí pomáhat na zahradu ke třem starším lidem a jsou s ním spokojení,“ smála se s tím, že se našli dobrosrdeční lidé, kteří chtěli přispět jen tak a peníze na účet poslali. „Kuba si to pak o víkendu stejně šel odpracovat,“ poznamenala maminka.

Zveřejnění inzerátu na Facebooku spustilo skutečně smršť různých názorů, rad, podpory i kritiky. Stejné to bylo i poté, co sama zveřejnila informaci, že vše dobře dopadlo a chlapci už dovádějí na koloběžkách. „Tak to je paráda. Náhodou šikulka klučina, nechápu, proč lidi někoho odsuzují jen kvůli tomu, jaký měl chlapec věk. Spíš to jsou lidi, kteří rukama makat neumí! Nebo závidí, že jejich děti by tohle nezvládly. Málokteré dítě si na něco vydělá vlastníma rukama. Dítě k té věci má úplně jiný vztah, než když mu to koupí rodiče,“ komentovala Jakubův počin například Niky Matějovská.

Přestože se to na Facebooku výčitkami směrem ke Kubově mamince Martině Siedtmannové jen hemžilo, ve skutečnosti se nepotkala s nikým, kdo by jí cokoliv vyčetl. „Padaly spíš úsměvy a vyjádření ve smyslu, že mi fandí a musím být úžasná matka, když děti vedu k práci. Jen na sociálních sítích lidi sem tam remcají,“ krčila rameny.

Nejvíce ji ale prý překvapilo, že se Kuba nakonec rozhodl vydělat i na koloběžku pro brášku. Ač už měl peníze na tu svou, pracoval dál. „Přitom původně chtěl jako dneska každý kluk počítač a mobil. Pak je najednou chytlo oba něco jiného. Nejdřív chtěli dělat parkour, pak skateboard, nakonec přesedlali na koloběžky,“ líčila Martina, když své syny sledovala, jak s koloběžkami skáčou a snaží se o téměř akrobatické kousky.

Koho má Jakub za vzor? „Líbí se mi Richard Zelinka, což je jeden z nejlepších jezdců světa na koloběžce. Chtěl bych se s ním setkat osobně, ale to se mi asi jen tak nepovede,“ dodal 12letý klučina.

Práce dětí do 15 let

Zákonná věková hranice pro uzavření pracovní smlouvy je 15 let. I mladší děti si však mohou přivydělat. Možností je spousta: sběr druhotných surovin, sezonních plodů a hub nebo bylinek, sběr hlemýžďů pro výkup, vratných obalů, drobná výpomoc v domácnosti, sousedská výpomoc a další.