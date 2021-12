Takzvaná čabajka s číslem 12 pro pamětníky představuje starý autobus značky Ikarus spojující Brnou s Chabařovicemi. Nyní se „dvanáctka“ po letech vrátí zpátky na Střekov. Stane se tak v neděli 12. prosince během celostátních změn v jízdních řádech veřejné dopravy. Respektive den poté, jelikož bude především vozit po ránu školáky.

Startovat bude minutu po sedmé hodině ranní z Církvic a odjede do Brné a přes Kamenný Vrch na Mírové náměstí. Pokračovat bude Revoluční ulicí do Kauflandu, na zastávku Klíše lázně, odtud do Vozovny dopravního podniku, poté do Kolonie a končit bude v ulici Předlická.