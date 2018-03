Dvouleté děti do školky nepatří, odmítá novelu zákona psycholog

Ústecký kraj - Obcím vadí povinné přijímání dvouletých dětí do mateřinek. Učitelky by musely suplovat roli rodičů, přebalovat, krmit.

Povinnost přijímat už dvouleté děti budou mít zřejmě od roku 2020 mateřské školy. Rodičům tak může odpadnout starost, kam dát své dítě po kratší rodičovské dovolené, vedení školek a jejich zřizovatelům se to ale většinou nelíbí. Takto malé děti na to podle nich totiž nejsou připravené jak po psychické, tak po fyzické stránce.

Novela školského zákona by pro učitelky znamenala, že by musely suplovat roli rodičů. Řadě dětí by měnily i pleny a krmily je.

„Dnes máme tu výhodu, že dáváme podmínku, aby se dítě alespoň umělo najíst lžící, obléklo se na vycházku, nemělo pleny a umělo si říct o základní věci. Jenže jakmile toto padne, budeme dítě, které není schopno samo fungovat, muset přijmout,“ uvedla ředitelka Základní a mateřské školy v Krásné Lípě Ivana Preyová.

Problém je podle ní především v tom, že právě krásnolipská škola, stejně jako mnoho jiných škol v menších městech a obcích, má kvůli nižším počtům dětí věkově smíšené třídy. Předškolákům, kteří se nyní musí povinně vzdělávat, se tak kvůli dětem vyžadujícím neustálou péči nebudou moci dostatečně věnovat.

„Toto nejsou děti na předškolní vzdělávání. To jsou děti, které si potřebují ještě hrát a potřebují jinou péči. Učitelky jsou vzdělané pro děti od tří let, tak by to pro ně zase znamenalo další vzdělávání. V důsledku to opět dopadne na nás, učitele, a na zřizovatele,“ dodala Preyová.

MUSÍ SE PŘIPRAVIT

Zřizovatelem drtivé většiny mateřských škol je obec. Tak je to i v případě krásnolipské „základky“. Ani vedení města novelu zákona nevítá.

„Musíme to kapacitně připravit a vůbec nevíme, jaký bude zájem. Budeme se s tím muset vypořádat jak personálně, tak i z hlediska úprav prostor a podobně,“ řekl starosta Krásné Lípy Jan Kolář.

Jaký bude zájem maminek dát dvouleté dítě do školky, je prozatím otázkou. Mají možnost odejít ze zaměstnání na rodičovskou dovolenou na dva, tři nebo čtyři roky. Zda s novelou zákona budou volit krátkodobější variantu, ukáže teprve čas. Některé však mají jasno už teď. „Tak brzy bych své dítě do mateřské školy stejně nedala. Dítě má být v tomto věku u mámy,“ řekla Deníku Lucie z Děčína.

Hlavním argumentem povinnosti přijímat dvouleté děti do školek byla snaha vyjít vstříc matkám, aby se mohly snadněji vracet do práce. Až třetina žen s nižším vzděláním totiž zůstává po dlouhé rodičovské dovolené bez zaměstnání.

Proti novele zákona ale vznikla petice. I podle psychologa Václava Mertina nejsou tak malé děti na školku připravené. „Děti potřebují mazlení a láskyplné rodičovské dotýkání, které jim učitelky při nejlepší vůli poskytnout nemohou,“ uzavřel Mertin.