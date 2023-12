/FOTO, VIDEO/ Ústecké Vánoce na Lidickém náměstí bavily v neděli stovky lidí. Návštěvníci si přišli nejen vychutnat teplé nápoje, občerstvit se a dokoupit vánoční dárky, ale také podpořit své ratolesti v ústeckém pěveckém sboru Bambini.

Emma Smetana a Jordan Haj vystoupili na Ústeckých Vánocích. Bavily se stovky lidí. | Video: Adéla Stejskalová

Velký aplaus sklidilo duo Emma Smetana a Jordan Haj. „Tuto dvojici už mám v lásce dlouho. Mezi mé nejoblíbenější písně patří Lost and found a taky By now, tak doufám, že dnes alespoň jednu z těchto písní uslyším," pousmála se návštěvnice Ústeckých Vánoc Jitka.

Zdroj: Martin Mudroch