Předsedkyně ústeckého krasobruslařského klubu Eva Lívařová se společně se svými svěřenci v současnosti potýká s nedostatečným zázemím, ačkoli o led přes zimu nouzi nemají. To snad ale vyřeší nový zimní stadion, který právě staví soukromá společnost. Prozatím jezdí přes léto trénovat do Prahy a Teplic.

Jakou má v Ústí nad Labem krasobruslení tradici a jak to s ním vypadá dnes?

Krasobruslení v Ústí existuje od roku 1956. Nejslavnější érou bylo období v letech 1973 až 1988, kdy v klubu působila trenérka Eva Horklová. Za jejího působení byl ústecký klub jedním z nejúspěšnějších v Československu a svou úspěšnou dlouholetou kariéru zde zahájila i pozdější několikanásobná mistryně ČR, účastnice ME, MS i Olympijských her Lenka Kulovaná. Dalším úspěšným odchovancem klubu byl Karel Nekola, mistr ČR 1996. V posledních letech se můžeme pochlubit mistrovským titulem v žákovské kategorii z roku 2011, který získala Petra Satková a v současné době je naším nejúspěšnějším reprezentantem juniorský vicemistr republiky z letošního roku Filip Ščerba.



Jak se profiluje klub dnes, jaká v něm panuje situace, kolik sportovců a jakých věkových kategorií se mu věnuje?

V současné době se v klubu věnuje aktivní činnosti 15 členů, kteří jsou ve věkových kategoriích od nováčků, přes žákovské kategorie až po kategorii seniorek. Klub se v současné době snaží přilákat ke krasobruslení nové děti ve věku 3 až 5 let, každý rok otvíráme kurz bruslení, který je zároveň i přípravkou malých krasobruslařů. V uplynulé sezoně byla po Filipovi nejúspěšnější závodnicí klubu Veronika Stojková, která v žebříčku Poháru ČKS Juniorky A obsadila 1. místo.



Eva Lívařová

• Předsedkyně Ústeckého krasobruslařského klubu, ve výkonném výboru klubu působí 10 let jako hospodář a organizační pracovník

• Studovala na Fakultě sociálně-ekonomické UJEP hospodářskou politiku a správu

• Miluje in-line bruslení, turistiku, knihy, v zimě ráda lyžuje.

Jak dlouho vlastně trvá, než se ze zájemce stane krasobruslař nebo krasobruslařka?

Základní bruslařské dovednosti získá zájemce během 10 lekcí kurzu bruslení. Pokud se aktivně zapojí do tréninkového procesu, tak je většinou schopen po 1 roce startovat na závodech.



Mohla byste popsat, jak vypadá tréning krasobruslařů a porovnat, jak je to na začátku, jak na vrcholu kariéry a jak v seniorském působení?

Trénink se skládá z mnoha činností, mezi které patří mimo samotné výuky na ledové ploše také atletická, gymnastická a baletní popřípadě taneční příprava. Tréninková jednotka je v době závodní sezony složena z rozcvičky mimo ledovou plochu, proběhnutí, základní prvky na suchu a protažení, samotná příprava na ledě. Po skončení přípravy na ledě následuje vyklusání, protažení a regenerace.

V období takzvané suché přípravy probíhá již zmiňovaná atletická příprava, závodníci posilují, běhají, vlastně si kompletně zvyšují fyzičku. V začátku převažuje všeobecná příprava na suchu a základní bruslařské prvky. Podle možností klubu děti tráví na ledě kolem 3 až 5 hodin týdně a stejný čas věnují „suché přípravě“. Na vrcholu kariéry je to zhruba dvojnásobek, tedy i 20 hodin týdně. Seniorská kategorie má v dnešní době různé úrovně výkonnosti a velmi oblíbenou se stala kategorie Adult, kde mohou sportovat i závodníci ve zralém věku.

Dáte nám příklady, jak se jednotlivé figury nacvičují? Prý je třeba, jako v baletu, nejprve do tanečního sálu a pak na web?

Například skokové prvky se učí a trénují vždy nejdříve na suchu a poté je závodníci zkouší na ledě. Takto lze nacvičit jak jednoduché, tak i třeba trojité skoky.

Je nácvik nebezpečný? Může se stát, že cvičenec skončí se zraněním v nemocnici ?

Při nácviků obtížnějších prvků je běžné, že závodník často padá a může dojít i ke zranění. Je to ale spíš výjimečná záležitost, protože postupně se všichni závodníci „naučí padat“. Nicméně při vrcholovém sportu se zraněním nelze zcela vyhnout.

Kolik vlastně tento sport stojí času a peněz, lze to vyčíslit?

Tento sport je časově i finančně velmi náročný a je rozdílné na jaké úrovni závodník bruslí a také na podmínkách v jednotlivých klubech. Odhadem vyjde sezona v žákovské kategorii na 30 až 50 tisíc, na vrcholové úrovni na 80 až 100 tisíc korun.

Jak se přizpůsobujete chybějící ledové ploše, po skončení hokejové sezony mají vaši členové v krajské metropoli smůlu?

V krajské metropoli je bohužel zatím pouze jedna ledové plocha, na kterou se musí v době provozu vejít celý ústecký hokejový tým, krasobruslaři a veřejnost. Časy na tréninky jsou tedy pro všechny velmi omezené. Hala je navíc funkční od července do března. Tento deficit je nutné řešit vyjížděním za ledem do jiných měst, to samozřejmě zvyšuje finanční zátěž rodičů i klubu. V současnosti vyjíždíme do sousedních Teplic a také v období květen až červen do Prahy na zimní stadion HASA.

Co byste pro klub ráda udělala, aby měli dokonalé podmínky? Co všechno jim schází?

Schází nám druhá ledová plocha, zejména pro to, abychom mohli dětem nabídnout více hodin pro individuální přípravu, uspořádat i celorepublikové soutěže, které zvyšují prestiž a povědomí o klubu, nabídnout hodiny výuky pro zájemce z řad dospělých, kteří by se rádi naučili základům krasobruslení nebo zdokonalili své dovednosti. Dále chybí kvalitní baletní a gymnastická tělocvična, buď přímo na zimním stadionu, nebo v blízkém okolí. Dalším cílem je zajistit klubu stálého trenéra na plný úvazek, který se dětem může věnovat kdykoli, ne až odpoledne po své práci, jak je tomu dosud.

Jak se vám o tom jedná s partnery a městem, mají pro vás pochopení?

Musím říci, že jednání s městem se zlepšuje každým rokem. Město v posledních letech více slyší na potřebu podpory ve finančních záležitostech sportu a finanční dotace tvoří podstatnou část rozpočtu klubu. Komunikace a spolupráce s dalšími subjekty, které se podílejí na fungování provozu zimního stadionu a na jednání o výstavbě nové haly, je výborná.

Co vše ještě plánujete?

V září čekají děti testy výkonnosti. Dále plánujeme opět otevřít kurz bruslení a přípravku krasobruslení.Vrcholem všeho, byť téměř na začátku závodní sezony, je pořádání Velké ceny Ústí nad Labem v krasobruslení letos 2. listopadu, kde se ve svých kategoriích představí všichni závodníci klubu spolu s dalšími dětmi z celé ČR. Ráda bych touto cestou na tuto akci pozvala i veřejnost, je to krásná podívaná.