Ve čtvrtek 28. února vyšel v Ústeckém deníku článek kritizující bývalé vedení Střekova kvůli nečinnosti ve věci rekonstrukce policejní služebny. Bohužel se nikdo neptal druhé strany, jak to celé probíhalo, proto reagujeme zde slovy Evy Outlé, bývalé starostky obvodu Střekov:

"První kroky, které jsem učinila v listopadu 2016 po mém pověření funkcí neuvolněné starostky na Střekově, byly kromě stabilizace úřadu (chyběl tajemník, rada a ve vedoucích funkcích byli samí nováčci), také řešení odpovídajícího zázemí pro činnost Policie na Kamenném Vrchu.

Záměr využít objekt, kde již Policie sídlí, padl na počátku našeho působení na střekovské radnici a aktivity k tomuto kroku inicioval Jiří Němeček. Nejprve jsme přehodnotili původní záměr umístění Policie v objektu bývalých jeslí, protože potenciál tohoto místa skýtá jiné možnosti využití pro veřejnost, než by bylo částečné obsazení Policií a uzavření zahrady. Do areálu bývalých jeslí jsme zamýšleli umístění bezbariérové knihovny, kde veřejnost může mít profit z veřejně přístupné zahrady.

Následná dohoda s Policií byla o tom, že pro jejich činnost bude dostačující využití dalších prostor v objektu, který užívají. Postupně byly ukončeny nájemní smlouvy s dosavadními nájemníky prostoru (opět díky iniciativě Jiřího Němečka) a byl zadán projekt pro rozšíření prostor. S ohledem na specifickou funkci Policie probíhala spolupráce mezi ní, úřadem a projektantem, aby výsledný projekt plně odpovídal požadavkům Policie.

To se podařilo. Problém však nastal s financováním rekonstrukce, protože předpokládané výdaje (odhad úřadu) byly značně překročeny. Na rekonstrukci bylo potřeba cca 4 mil. Kč, které v rozpočtu obvodu chyběly. Obrátila jsem se na ministerstvo vnitra a magistrát. Ministerstvo vnitra bohužel do cizích objektů investovat nemůže, ale hledalo cestu, jak s rekonstrukcí pomoci.

Nyní střekovská radnice uzavírá s Policií dohodu, kdy bude Policie některá samostatná zařízení financovat ze státního rozpočtu. Výdaje obvodu tak budou pouze za stavební část. Finance na rekonstrukci nakonec poskytl magistrát v loňském roce ve výši 4 mil. Kč.

Ještě zbývá odpovědět na otázku, proč to vše tak dlouho trvá. Je to jednoduché. Aby skutečně Policie měla k dispozici prostory, které splňují všechny požadavky kladené na její činnost, bylo nejjednodušší podat žádost ke speciálnímu stavebnímu úřadu pod ministerstvem vnitra. Je to velmi operativní správní orgán, žádostem zpravidla vyhoví do měsíce. Proto byla v lednu 2018 předána projektová dokumentace (zhotovena v prosinci 2017) Policii, aby podala žádost stavebnímu úřadu.

Opakovaně jsem se dotazovala Policie na stav stavebního řízení, abych nakonec zjistila, že Policie byla nečinná a žádost o stavební povolení podala až koncem listopadu 2018. Speciální stavební úřad pak bez zbytečného odkladu vydal stavební povolení ve lhůtě 30 dnů, které je již od ledna 2019 pravomocné."

Eva Outlá

