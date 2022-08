Nejhorší případy jsou těch, kdo si dluh přinesli z dětství. Ironií zůstává, že to velmi často jsou bagatelní částky, které narůstaly na penále a nákladech exekuce. Množností je oddlužení, s kterým zdejším lidem pomáhají neziskové organizace jako je například Romano Jasnica. Část také využila akce Milostivé léto, další čekají na druhou vlnu prominutí dluhů.

Zadlužennost v Trmicích

Obec Trmice patří dlouhodobě mezi dluhově nejpostiženější obce v České republice.



Konec roku 2020: 1011 povinných, 8322 exekucí

Konec roku 2021: 907 povinných, 8552 exekucí

I. pololetí 2022: 912 povinných, 8426 exekucí

Své o tom ví mladá Marie. Ta jako dítě jela několikrát načerno a chytili ji při tom revizoři. Rodiče za ni pokuty neplatili a vlastně je nijak ani neřešili. „Když mi přišla exekuce na zhruba sedmdesát tisíc, myslela jsem, že se zblázním. Neměla jsem práci, bydlela jsem na ubytovně, můj majetek se skládal z mobilu a několika kousků oblečení. Našla jsem si brigádu a začala to splácet, ale oni mi sebrali všechno, co jsem si vydělala nad životní minimum. Na jídlo jsem chodila k babičce. Nakonec jsem rezignovala. Účty jsem měla zablokované a živořila, tak jsem začala pracovat načerno a na splácení se doslova vykašlala. Byla jsem malé dítě a nechápala to, teď mě za to trestají tím nejhorším způsobem. Nemám žádnou vyhlídku na lepší budoucnost,“ povzdechla si.

Nejzadluženějšími kraji v republice zůstávají Karlovarský, Liberecký a především Ústecký. Právě tady jsou města s nejvyšším počtem lidí s alespoň jednou exekucí v přepočtu na počet obyvatel. Mezi ně patří například Obrnice na Mostecku, nebo Šluknov na Děčínsku. Ty, stejně jako Trmice v okrese Ústí nad Labem, podle prezidenta Exekutorské komory Jana Mlynarčíka patří do kraje s největším počtem exekucí na počet obyvatel dlouhodobě.

Školní jídelny od září podraží. Rodiče zaplatí za obědy o stovky korun více

Ústecký kraj, stejně jako Liberecký a Karlovarský, prý trápí problémy, související s pomalejším rozvojem a výrazným poklesem průmyslové výroby v 90. letech, minimem investic a velkou nezaměstnaností. Důsledkem toho má být právě vyšší počet exekucí. „Ten ale není příčinou těchto problémů. Je to přesně naopak. Ve veřejném prostoru je to, bohužel, často prezentováno nesprávně,“ poznamenal Mlynarčík.

Trmická starostka Jana Oubrechtová ale upozornila, že třetina zdejších obyvatel je romského původu. Ti většinou nemají finanční gramotnost, nejsou zvyklí šetřit, nebo si rozvrhnout mzdu. Velmi často si ke konci měsíce, když jim končí sociální dávky, půjčují. „Sociálně slabí lidé si berou půjčku a pak ji nedokážou splácet. Mnoha z nich ale chybí zodpovědnost, že když udělají dluh, zaplatit ho musejí,“ řekla s tím, že velká část si za své problémy může sama.

Podle rodilého Trmičana Martina Cichého, který pracuje ve sdružení Romano Jasnica, poskytujícím poradenské a humanitární služby, sesbírali letos podklady pro třicet žádostí o odlužení. „Pak je předáváme do Poradny při finanční tísni. Sesbíráme informace, připravíme seznam exekucí, potvrzení o příjmu a pošleme do poradny,“ popisoval jednu ze služeb.

Nevíme, co bude dál, zní z pekáren v kraji. Drahé energie už mají první oběti

V terénu pak pracuje Petr Globočník ze stejné neziskovky a příběhů dlužníků sesbíral celou řadu. „To samozřejmě nejsou jen lidé, kteří jako děti jeli na černo a teď se s tím potácejí celý život. Je to dost pestré, i když to patří k typickým důvodům exekucí u nás. Mnoho se dostalo nečekaně do zoufalé životní situace, velká část lidí financím nerozumí,“ líčil.

Ke konci roku 2021 bylo v exekuci 698 028 lidí, ke konci června 2022 jich bylo už jen 683 239. V Ústeckém kraji ke konci loňského roku 94 400 dlužníků, 665 144 exekucí a ke konci letošního června pak 651 755 exekucí, 960 80 dlužníků. Exekutorská komora stanovila dle svých statistik průměrného českého dlužníka. Z nich vyplynulo, že dosáhl 46 let a má 6 exekucí. Průměrná vymáhaná částka na jednu exekuci mu ke konci roku 2021 vyskočila na necelých 76 tisíc korun, v polovině roku je to už bezmála 80 tisíc. I proto v Romano Jasnica lidem stále dokola opakují, aby si nebrali půjčky na Vánoce a dovolené. Tak jako jiné poradenské organizace, jelikož takovéto úvěry jsou na nepotřebnosti, kvůli kterým lidé padají do dluhové pasti zcela zbytečně.

„Pojítko u všech je stejné. Situace je pro mnohé dlužníky bezvýchodná jaksi systémově. Naráží na nepružnost systému. Ta je zadupává do země a spíš vede, aby nepracovali, než aby se nějak snažili si zvýšit příjem a splatit dluhy. Ve chvíli, kdy si vyděláte víc, hned vám to seberou. Kolikrát stačí vyšší záloha za energie a je tu hned neřešitelný problém. Což považuji za velkou bolest systému. Platí obecně, že sociální politika zkostnatěla v devadesátých letech,“ dodal pracovník trmického Romana Jasnica Globočník.