Exotická salmonela hadar je pryč. Všichni čtyři nemocní už jsou v pořádku a lékaři je propustili z karantény domů. Ač hygienici podle svých slov udělali vše pro nalezení původce, úspěšní nebyli. Radí proto nic neponechat náhodě a v případě průjmů navštívit lékaře. A dostatečně pít. Dehydratace totiž může být stejně nebezpečná jako další následky střevní infekce.

Zpráva o čtveřici lidí postižených salmonelou hadar se objevila v minulých dnech. „Pacienti jsou v pořádku. Celá záležitost je spíš kuriozita než něco, čeho by se lidé měli děsit. Lidé cestují do různých zemí a není divu, že si čas od času přivezou domů nějakou breberku,“ poznamenal primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Pavel Dlouhý.

Za vzácný genotyp označila salmonelu hadar šéfka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice v ústí nad Labem Olga Štorkánová. „V takových případech většinou zdroj nákazy najdeme. Zjišťovali jsme, kam nakažení chodili na nákupy, co jedli, kudy cestovali, ale zdroj patogenu zůstal neznámý. Všichni čtyři pacienti měli společné, že jedli kuřecí maso. Prověřili jsme i jedno rychlé občerstvení, ale ani to se nepotvrdilo,“ líčila.

Důvodem neúspěchu mohl být i časový odstup mezi nakažením, pátráním a výsledky kontroly odebraných vzorků. Zahrnuje i inkubační dobu nemoci. Ta trvá od šesti hodin do dvou dnů. „Není to nic skutečně vážného, někdy to tak prostě přes veškerou snahu dopadne,“ řekla hygienička Štorkánová.

Průjmy, horečky, zvracení

Salmonelu způsobuje bakterie, která se usadí ve střevech. Nemoc provází průjmy, horečky, zvracení a bolesti břicha až křeče žaludku. U oslabených a nemocných lidí, malých dětí a seniorů může mít fatální následky. V některých případech pronikne do krve a usadí se ve tkáních, kde způsobuje hnisání se zánětem kostí a otravou krve, což může skončit smrtí. Hygienici ji nejčastěji objeví ve vejcích a drůbežím mase. Typ hadar je v České republice velmi vzácný, loni zaznamenali pouhých 20 případů.

Ochránit se před salmonelou lze důkladnou hygienou rukou a důkladnou tepelnou úpravou pokrmu. „Při infekčním průjmu je kromě diety důležitý dostatečný příjem tekutin a minerálů, které odcházejí z těla. Dehydratace způsobí selhání ledvin. Pokud pacient není schopen pít, končí na kapačkách,“ zmínil primář Dlouhý.

O součinnost město prozatím hygienici nepožádali. „Nemám o tom žádnou informaci,“ dodala náměstkyně primátora Věra Nechybová.