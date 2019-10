Jak byste definoval AI využitelnou ve zdravotnictví?

AI je založená na strojovém učení, kdy člověk dokáže naučit roboty určitým postupům. Algoritmy umělé inteligence nám umožňují vypořádat se se stále rostoucím množstvím dat, která vznikají kvůli telefonům, počítačům, chytrým hodinkám a dalším technologiím. Právě tato data budou důležitá i v kontextu zdravotní péče, kdy komplexní obraz pacienta může velmi zlepšit úroveň služby, která se mu poskytuje.

Jak konkrétně?

Ve vzdálené budoucnosti to může dospět do stavu, kterému se říká personalizovaná medicína. Ta tkví v tom, že terapie, léky a další postupy jsou v podstatě ušité danému pacientovi na míru. Podobným způsobem dnes algoritmy služeb, jako je například Facebook nebo YouTube, personalizují pro své uživatele nabídku zobrazovaného obsahu. Podobně, jako tyto služby shromažďují a analyzují data o našem chování, budou se pro použití ve zdravotní péči zpracovávat data týkající se našeho zdraví od dat z prostředí, ve kterém žijeme, našich stravovacích návyků přes tělesné funkce až k DNA nás a našich příbuzných. Tato data se budou strojově zpracovávat a využívat v rámci personalizované zdravotní péče.

Jak by tedy probíhalo vyšetření u lékaře?

Dnes pacient přijde na návštěvu k lékaři a v průměru tam stráví 12 minut. Drtivou většinu času, řekněme 8 minut, tráví lékař tím, že zapisuje informace, třeba výsledky zdravotních testů, do počítače. Po zavedení AI pacient přijde, doktor ho pozdraví, na monitoru se mu objeví jeho jméno i jeho zdravotní karta, v níž jsou všechny možné údaje, které má pacient ze senzorů. Doktor s ním vede dialog a vůbec nic si nezapisuje. Jejich rozhovor poslouchá chytrý systém na rozpoznávání hlasů, který si z něj bere důležitá fakta a dává je do souvislostí s posledními výsledky testů. Oproti současnému modelu tedy lékař 12 minut kouká pacientovi do očí a věnuje se pouze jemu.

Dnes už ale některé chytré přístroje dokážou pacientům pomáhat. Během přednášky jste uváděl příklad s chytrými hodinkami…

Ano, to je příklad z nedávné doby, kdy nějaký starší pán jel na kole a měl na chytrých hodinkách zapnutou detekci pádu. Během jízdy z kola skutečně spadl a hodinky pád zaznamenaly. Zjistily, že se nehýbe, protože byl v bezvědomí. Po několika vteřinách proto zavolaly záchranku a ještě poslaly zprávu jeho ženě. Proběhlo to jako automatizovaný scénář.

Stroje nepomáhají člověku jenom ve zdravotnictví, ale i v dalších oborech. V Ústí se nedávno objevil ve výuce na základní škole robot. Jak hodnotíte podobné IT vymoženosti využívané u dětí?

Využití robota by mělo být vnímáno jako obohacení výuky, nikoli jako převládající činnost. U dětí na prvním stupni ovšem nevidím důvod ani potřebu dávat do výuky roboty, ale ani i-pady nebo telefony. Interaktivita by měla být hlavně na úrovni sociálních vazeb v kolektivu a v navázání vztahu s učitelem. Dítě je ve svém běžném životě už tak dost intenzivně obklopeno displeji. Na druhém stupni to je jiné, tam bych naopak dovolil i internet, ať si děti jdou na Wikipedii a některá fakta si v ní najdou, předpokládá to ale řešení mnohem obtížnějších zadání v testech, v nichž školák musí data vybrat, kriticky zhodnotit a dát do souvislostí.

Jak moc jsou sociální sítě podle vašeho názoru pro děti ohrožující?

Přístup k mobilním telefonům a sociálním sítím by se měl regulovat na základě věku. Stejně jako se dnes divíme tomu, že se před desítkami let kouřilo třeba v letadle, tak podobně se další generace budou koukat zpátky a divit se, že jsme dali předškolnímu dítěti do rukou mobil. Jsou průzkumy, které dokazují, že tím omezujete vývoj dítěte i kognitivní funkce, často se u něj objevují kupříkladu deprivace. Na sociálních sítích se pak zase vyskytují patologické jevy od kyberšikany až po nereálné světy řízené algoritmem, který upřednostňuje hvězdnost. V Americe evidují nárůst případů sebepoškozování u náctiletých holek právě kvůli používání sociálních sítí.

Přesuňme se teď do Ústeckého kraje, kde probíhala restrukturalizace, během které se kraj z těžkého průmyslu a energetiky transformoval na montovny pro tisíce pracovníků. Nemohou být s nástupem AI tato pracovní místa v ohrožení?

Jde o přirozený trend, kdy se firmy snaží o částečnou automatizaci výroby prostřednictvím robotů. Podle mě by firmy měly lidský potenciál zachovat a zesílit oproštění lidí od repetitivních úkolů a přesunout lidské ruce na práci s vyšší přidanou hodnotou. Pokud máte montovnu, kde lidé dávají dohromady součástky a přesouvají je z místa A na místo B, tak to lze zautomatizovat.

Máme se tedy bát toho, že nám roboti jednou vezmou práci?

Nebál bych se toho, pokud člověk nezůstane stát na místě. Hodináře ve Švýcarsku roboti nenahradí nikdy. Ale například linku na třídění odpadů dokáže dneska robot s přehledem zvládnout a lidé se tak mohou přesunout na jinou, kvalifikovanější práci. Zde bude důležitá celková politika státu s důrazem na vzdělání či rekvalifikace.