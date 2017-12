Expres Metropol končí. Lidé z kraje přijdou o přímý spoj z Berlína do Budapešti

Ústecký kraj - V Brně na hlavním nádraží si cestující lehne do expresu Metropol a ráno se probudí v Ústí nad Labem. S čistou hlavu a bez nutnosti se drkotat po dálnici D1.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Takovému cestování bude za několik dní konec. S prosincovou změnou jízdního řádu totiž skončí noční přímý vlak Metropol jedoucí z Budapešti do Berlína přes Brno, Prahu, Ústí či Drážďany.

PŘESTUPOVÁNÍ V PRAZE

„Ještě je možné nastoupit do nočního vlaku Metropol v Berlíně krátce po 19. hodině a ráno se probudit v Budapešti. Od poloviny prosince to už nebude možné,“ stěžuje si mluvčí pro východní Evropu německé asociace cestujících PRO BAHN Anja Schmotz. „Cestující ztratí atraktivní možnost objevovat Evropu, když spí,“ dodala.

Maďarské státní dráhy (MÁV) ve snaze zredukovat spací vozy budou zajišťovat provoz této služby jen z Prahy do Budapešti. Z Berlína proto bude nutné odjet vlakem EuroCity už krátce po 17. hodině a přestoupit v Praze. Tam bude muset člověk čekat přes dvě hodiny, protože vlak InterCity, který pojede v čase vlaku Metropol, bude končit v Drážďanech a nepojede dál do Prahy.

„V důsledku toho se jednodenní zpáteční cesty z Prahy do Berlína stanou méně atraktivní pro turisty i obchodní cestující, protože se musíte vracet zpět již krátce po 17. hodině,“ varuje prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě Miroslav Vyka. Obě sdružení vyzývají vlakové dopravce, aby zachovaly provozování vlaku v celé trase.

Rušení přímého spojení se nelíbí i některým cestujícím. „Metropol jsem využíval při cestě z Brna do Ústí. Když skončíte jednání třeba v deset večer v Brně, tak je pak příjemné si ve vlaku lehnout a bez přestupů se dostat až do Ústí. Takový spoj je ideální. Pokud vlak nebude přímý, tak to raději pojedu autem po šílené D1,“ uvedl Michal Cuc.

MAĎAŘI UŽ NECHTĚJÍ VLAK DOTOVAT

O konci Metropolu v úseku Praha - Berlín se mluvilo několik měsíců. „Vícestranná jednání se všemi partnery zainteresovanými na provozu spoje Metropol Berlín - Praha - Budapešť a přímých vozů Berlín - Praha - Vídeň byla během září uzavřena s tím, že pro jízdní řád 2018 bude zajištěn provoz vlaku Metropol pouze v úseku Praha - Budapešť se skupinou přímých vozů v trase Praha - Vídeň,“ potvrdil pro portál zdopravy.cz mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Za koncem spoje má být podle dopravního portálu i fakt, že vlak na německém území jezdil na objednávku maďarského ministerstva dopravy, které ho nechce už dál dotovat. Denní spojení Hungaria mezi Berlínem a Budapeští přes Prahu má dál zůstat.

Dalším důvodem jsou i změny na železnici v Německu. Po otevření nových a modernizovaných úseků mezi Berlínem a Norimberkem cestování natolik zrychlí, že bude rychlejší vést vlaky z Vídně do Berlína mimo české území.

České dráhy přitom věří, že se jim podaří obnovit přímé noční spojení Berlína a Prahy od jízdního řádu 2019. Jednají proto s rakouským národním dopravcem o zapojení do sítě nightjet.