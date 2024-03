/ROZHOVOR/ S partou kamarádů v lednu odcestoval do USA, aby na vlastní oči viděl to velké sportovní divadlo v NHL. V Bostonu momentálně řádí David Pastrňák, za mořem hrával Jaromír Jágr, celý svět udivoval svými zákroky brankář z Pardubic Dominik Hašek. Ten devět let oblékal dres, který Jan Hanusek z Ústí nad Labem tolik miluje.

Jan Hanusek z Ústí zbožňuje Buffalo Sabres. | Foto: Miroslav Vlach

Už nyní se těší na barevný podzim, kdy do Prahy přijede jeho tým, aby zde odehrál ve dnech 4. a 5. října zápas s New Jersey. V sobotu 16. března přišel Honza na domluvené místo, aby poskytl Ústeckému deníku své zážitky z cest.

NHL byla založena v roce 1917. Hraje ji pravidelně 32 mužstev ( 25 z USA, 7 z Kanady ). Rozdělena je do dvou konferencí, východní a západní. Každá konference má dvě divize, čímž vzniknou čtyři skupiny. Atlantická, Metropolitní, Pacifická, Centrální. Základní část má 82 kol, potom se hraje play off vyřazovacím způsobem na 4 vítězná utkání. Posledním vítězem za sezonu 2023/24 bylo mužstvo Vegas Golden Knights. Od roku 1984 do současnosti získalo Stanley Cup 28 českých hokejistů, Jaroslav Pouzar a Jiří Hrdina 3x.

Na úvod otázka na tělo. Hrál jste někdy hokej?

(smích) Jako kluk v Doběticích před školou, když nám tátové udělali led. Potom jsem černý puk vyměnil za plastový míček, místo bruslí navlékl tenisky a přešel na hokejbal. Podobné hřiště, hokejka, tři třetiny, pro diváky atraktivní trestné střílení, polstrovaný brankář. Hrál jsem za Elbu, Orion, Pánský klub, v současné době hraji za Orlík.

Hodně kluků fandí NHL, seznam českých hráčů, kteří zkusili NHL by byl pěkně dlouhý. Proč zrovna Buffalo?Všechno to začalo v roce 1997, starší bratr přinesl domů počítačovou hru, mě se líbily hlavně dresy s bizonem a taky tam chytal Dominik Hašek. O pár let později jsem se dostal do Fan Clubu Buffalo. Celou tu partu nadšenců vede Viktor Maudr z Prahy, fantastický organizátor, sportovní komentátor. V roce 2015 jsem viděl na vlastní oči hráče Buffala ve Švédsku. Členové fan clubu se schází jednou v roce v Praze, v roce 2019 vznikl nápad s cestou do USA.

Tak čtenářům Deníku prozraďte něco z poznávacího výletu za velkou louži. Kolik vás tam letělo?

Bylo nás patnáct, já jediný z Ústí nad Labem, jeden ze Slovenska. Odlétali jsme 8. ledna, vrátil jsem se 21. ledna. Všechno to naplánoval Viktor, spojil se s vedením Buffala, zajistil letenky, ubytování, lístky na zápasy, doprovodný program. Na cenu se mě neptejte, laciné to nebylo, ale zážitků mám na knihu. Fantastická hala, viděli jsme pět zápasů, tři z nich Buffalo vyhrálo. Mluvili jsme s několika hráči, byli na tréninku, seděli jsme ve VIP zóně, diváci se s námi fotili. Ve stejné době tam byl i Dominik Hašek, samozřejmě mám s ním selfíčko. Hostitelé byli příjemní, fakt se nám věnovali. Na ledě milionáři, jinak bezvadní kluci. Pár zajímavých fotek v chytrém telefonu mám.

Jak se v USA na hokeji fandí?

Možná, že by jste se divili. Narvaná hala až ke stropu, všichni mají dres, když padne gól, tak se tleská, ale jinak atmosféra jako v divadle. Také mě to překvapilo. My jsme všichni měli na hlavě bílé huňaté čepice s černými rohy, nechyběla česká vlajka, dres Buffala. Dokonce jsme byli několikrát na videokostce nad ledem. V hale byl jeden velký buben, jinak nic. Také jsme si do něj bouchli.

Jan Hanusek z Ústí zbožňuje Buffalo Sabres.Zdroj: Miroslav Vlach

Kolik stály lístky?

Od osmdesáti do sta dolarů. V Praze mají stát daleko víc. (5000 korun, pozn. red.)



Předpokládám, že jste si přivezl domů nový dres. Jak vypadá značková prodejna NHL?

(smích) To se prostě stručně popisovat nedá, je tam toho hodně. Koupil jsem si bundu s logem, černý dres, který používá klub jenom výjimečně, několik čepic, puky z jednotlivých utkání, ten s Chicagem mi podepsal Hašek. Kamarádovi jsem přivezl modrý dres pro pětiletého kluka, vstupenky jsem si nechal na památku. Jen tak pro představu, ten bílý stál 250 dolarů, podepsali mi ho skoro všichni. Chyběl pouze trenér Don Granato a tři marodi. Nechám si ho zarámovat.



Co chystá fan club do Prahy?

Všechno se teprve připravuje, ale zájem o lístky je značný. Předpokládám, že hráči NHL budou v šoku. Tady se na hokeji fandí trochu jinak!

Sbíráte hokejové kartičky hráčů NHL?

Asi vás to překvapí, ale ne. Někdo má plný album cenných známek, někdo sbírá obrazy, starou vojenskou techniku, nebo mince. Já prostě fandím Buffalu. Doma mám pár plakátů, knihy, puky, vlaječky a spoustu reklamních předměty. Do malé síně slávy přidám pár fotek, podepsaný dres, lístky z utkání Buffala a možná i tento článek.

