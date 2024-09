„Když jsem si objekt bývalé fary kupovala, netušila jsem, že získávám místo s příběhem faráře, filozofa a spisovatele Vincence Zahradníka. Postupně jsem se snažila nést jeho odkaz a tak vznikalo kulturní centrum,“ řekla Rožková, která je původem z Prahy.

Kdy jste koupila objekt fary? V jakém byla stavu?

Faru jsem koupila v roce 2013, tedy přesně před 11 lety. Nebyla v ideálním stavu, takže bylo nejprve potřeba opravit samotnou budovu i přilehlou stodolu, která na tom byla ještě hůř. Také bylo nutné vyčistit pozemek, který byl zanesen odpadky za několik desetiletí. Celkem jsme během prvních tří let odvezli 25 kontejnerů odpadu. Návrat původních oken do zazděných otvorů přinesl budově novou světelnou dynamiku a repliky původních oken dodaly šarm. Pak následovalo spousta oprav – podlahy, stropy, stěny, výroba chybějících dveří a dalších tisíce drobných úkonů. Díky Ministerstvu kultury ČR, Ústeckému kraji a mnoha dobrovolníkům je fara nyní téměř hotová.

Fara má svůj příběh. Jaký?

Když jsem si objekt bývalé fary kupovala, netušila jsem, že získávám místo s příběhem faráře, filozofa a spisovatele Vincence Zahradníka. Postupně jsem se snažila nést jeho odkaz a tak vznikalo kulturní centrum. Začínali jsme s drobnými aktivitami, jako bylo vydání knih "Bajky Vincence Zahradníka" a "Kuchařky na život aneb ze života faráře Vincence Zahradníka". Zúčastnila jsem se a organizovala jsem také různé akce – od jarmarků v Zubrnicích, přes dětské divadlo až po barokní koncert. Kulturní centrum se tak rozrůstalo a dnes je naší chloubou divadlo Výkvět. To je splněním mého snu – vybudovat prostor, kde se mohou rodit příběhy, kde se budou potkávat různé umělecké formy a kde se každý bude cítit vítán. Vincenc Zahradník byl kulturní člověk a věřím, že založení divadla by bylo jedním z odkazů, který by si přál zachovat.

Jste původem z Prahy. Proč jste se rozhodla pro aktivity v Zubrnicích?

Kdysi jsem v jednom příspěvku řekla, že koupí fary má dcera dostala možnost poznat život na venkově, rozeznat šneka od slimáka a zjistit, že z rosy nenastydne. A to se mi splnilo. Byl to takový náš splněný sen.

Nedávno jste na faře otevřeli divadlo…

Divadlo jsme otevřeli předpremiérou divadelní hry "Hořký Kafe", kterou nastudovali ochotníci Adéla Chadziantonidis a Michal Urbánek. Na jaře bych chtěla divadlo oficiálně otevřít a přála bych si, aby mu požehnal litoměřický biskup Mons. Stanislav Přibyl. Plánujeme uspořádat čtení, malý komorní koncert a dát prostor divadlům malých forem. A kdo ví, třeba toho bude ještě víc.

Jaké máte plány s kulturním centrem do budoucna?

Přála bych si, aby na faře bylo stále živo, aby zde vznikaly dobré nápady a uskutečňovaly se vize. Chci, aby se sem lidé rádi vraceli a cítili se tu vítáni. A to rozhodně není málo.