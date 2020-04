Vůně grilovaného kuřete otočí každou hlavu za nosem. Reflex, doprovázený kručením v žaludku, zažil dnes, v úterý 21. dubna, každý Ústečan, který zabloudil na Mírové náměstí. Po měsíci se sem totiž vrátily farmářské trhy.

Řada stánků se táhla od jednoho konce kočičích hlav k druhému. Pečivo, rybí speciality, med, sadba na zahrádku, zelenina a mnohý další sortiment domácího původu. Už dopoledne sem přicházelo poměrně dost zákazníků. Všudypřítomné roušky, stojany s dezinfekčním gelem a rozestupy však nakupování poznamenaly jistou nedůvěrou i obavami z nákazy.

Jak vysvětlil pořadatel ústeckých trhů Adam Weber ze spolku Český um – Artificium Bohemicum, podle nové vyhlášky stánkaři nesmějí na farmářských trzích prodávat nic k okamžité konzumaci. „To znamená nejen, že si tu nikdo nedá třeba kuře a pivo, ale i konec ochutnávek,“ vysvětlil.

Což prý pro některé prodejce představuje solidní problém. Spousta jich totiž podle Webera na tom měla postavený obchod. Když například máte domácí marmelády, tak nejdřív musíte dát potenciálnímu zákazníkovi ochutnat, aby věděl, co si kupuje. Což už dneska nelze. Žádné občerstvení, nic, co se dá konzumovat na místě. „Mimo to prodejci musí mít dezinfekci pro zákazníky i pro sebe. My jsme ještě rozmístili stojany s dezinfekcí, aby všichni měli dostatečný pocit bezpečí,“ poznamenal organizátor.

Naprostá většina prodejců na farmářských trzích je na jejich pořádání existenčně závislá. Za měsíc, kdy vláda jejich organizaci kvůli protipandemickým opatřením zakázala, přišli na severu Čech například o tři desítky trhů pořádaných spolkem Český um, což za celý rok představuje zhruba patnáct procent akcí, jež spolek pořádá. Zákaz přišel ze dne na den, kdy už trhovci měli vyrobené a připravené zboží, a tak jim od té chvíle rostly škody. Třeba sadbaři byli připraveni začít v půlce března.

Najednou neměli, kde prodávat. Své o tom ví třeba Eliška Macková z Polep. „Prodáváme sadbu zeleniny a balkónových květin. Zákaz nám způsobil existenční problémy. Přišli jsme o veškerý odbyt, jedinou formu, jak prodáváme naše výpěstky. Bylo to hrozné, škody jdou do desetitisíců, statisíců. Jediná pomoc bylo těch 25 tisíc od státu, málo, ale aspoň něco,“ posteskla si.

Před Velikonocemi byly otevřené hobbymarkety a lidi, kteří byli natěšení, že nakoupí sazeničky, si to koupili tam, ne na trzích u farmářů. Ti nejsou schopni prodat ani do velkých řetězců. Týká se to i malých pekařů, řezníků a dalších, kteří víc než padesát procent tržeb udělají právě na farmářských trzích. Někteří prý zkoušeli prodej ze dvora, ale tam přijede minimum lidí oproti tomu, kolik jich přijde na trh. Podpora od státu prý většinu z nich nespasí. Náklady jim vzrostly, jelikož museli pořídit roušky, rukavice a gely.

Ačkoli se zdálo, že zákazníků chodí dost, hodně jich bojuje se strachem z nákazy COVID-19. „Ano, mám z toho obavy. Ale s manželkou jsme si řekli, že už krčení doma v koutku bylo dost. Sousedi chtěli přijít, ale nepřijdou,“ dodal ústecký senior František Němec.