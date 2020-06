Ukázkoví byli farmáři i jejich prodejci na čtvrtečních trzích v Ústí. Alespoň ti, kteří prodávali masné a mléčné výrobky nebo med. Že lidé, kteří na stále oblíbenějších farmářských trzích nakupují nejen v Ústí, ale i jiných severočeských městech, můžou zůstat klidní, prokázala kontrola veterinární správy.

Dvě inspektorky krajské veteriny ve čtvrtek prověřily mimo jiných obchodníků i Václava Kočku. V zástěře a s rouškou za plexisklem dodávky s okýnkem nabízel lidem na Mírovém náměstí v Ústí například vinné klobásy nebo řadou zákazníků oblíbené krůtí párky vyráběné na Českolipsku.

Dámám z veteriny se muž prokázal registrací i občanským průkazem. Inspektorky v ochranném plášti a „koupací“ čepičce zahalující vlasy mu pak také změřily teplotu chladicí vitríny. Kočka přitom novinářům řekl, že nejde zdaleka o první kontrolu jeho živnosti a nemá z ní žádný strach. Výsledky potvrdily, že se skutečně neměl čeho bát. „Teploty byly úplně ukázkové, výrobce je profesionál, který dohlíží na to, aby kultura a hygiena prodeje byly na úrovni,“ pochválil prodejce Daniel Macháček, ředitel Odboru veterinární hygieny a veřejného zdraví Krajské veterinární správy.

Kdyby veterina u Kočky našla „mouchy“, taková idylka by to na ústeckém rynku nebyla. „Princip je ochránit spotřebitele. Na místě se zboží znehodnotí, prořízne se obal nebo se obarví,“ nastínil Macháček s tím, že provozovatel pak musí dát maso do kafilerky. A pak s ním vedou správní řízení, kdy mu hrozí více či méně tučná pokuta.

Pod odhledem šéfa

Na ústeckou kontrolu z Prahy vyrazil osobně dohlédnout i ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád. „Děláme kontroly na tržištích schválených městem a schvalujeme provozní řád, pokud ho nevydala obec vlastním nařízením. A kontrolujeme potraviny živočišného původu. Zaměřujeme se na zdravotní nezávadnost,“ popsal Semerád s tím, že veterináři se zabývají i místem, odkud potraviny pocházejí, správností jejich označení i hygienou prodeje a teplotou, ve které prodejci zboží mají.

Inspektorky ve čtvrtek pokračovaly v práci zkontrolováním dodávky s masem, vejci, uzeninou i čerstvým mlékem z farmy v Holubicích nedaleko Kralup nad Vltavou. Prodejce David Gabzdyl řekl, že v holubické farmě koronakrizi přežili, podrželi je stálí zákazníci, a že o bio-produkty, které nabízejí, je čím dál tím větší zájem. Kontrola dopadla dobře i pro něj. „Takto vybavené pojízdné zařízení nevidíme každý den,“ nešetřil slovy chvály Macháček.

Šťáru veterinářů bez úhony přežil i prodejce medu z Pošumaví. „Kontrolují nás pravidelně na trzích i v provozovně,“ uvedl prodejce a zároveň výrobce medu Jan Štrympl. „Práce u včel je pořád,“ odpověděl na otázku, jestli měl během koronakrize co dělat. Měl prý sice podstatně méně zákazníků, ale přežil to. Med i propolis také bez nadsázky doporučil jako účinný lék proti koronaviru, zvyšuje totiž imunitu.

Prohřešků ubývá

Během nouzového stavu se podobné trhy jako ten čtvrteční v Ústí konat nemohly. „Když poté byly povoleny, okamžitě jsme šli dělat kontroly,“ ujistil Semerád. „V první fázi jsme se ale asi při 50 kontrolách zaměřili jenom na zdravotní nezávadnost a hygienu prodeje. S krajskými hygieniky jsme se domluvili také na tom, že zkontrolujeme dodržování antipandemických opatření, tedy především přítomnost dezinfekce a povinné dvoumetrové rozestupy, ale žádné větší problémy nebyly,“ doplnil ústřední ředitel SVS a dodal, že i když každoročně nějakou závadu veterina najde, za poslední tři roky jich bývá méně. „Největší problém bývá se značením a teplotou,“ bilancoval Semerád.

Macháček upozornil, že tržiště na ústeckém Mírovém náměstí, kde veterináři kontrolu podnikli, patří k těm menším. Dodal, že i v Ústeckém kraji se někdy v jedno velké tržiště proměňují celé vesnice. Nejzávažnější problémy bývají buď v těchto případech, anebo ještě více při nárazových akcích, které se konají třeba jen jednou do roka a štěstí s prodejem potravin tam zkouší kdekdo. Kontroly sice na vykutálence jako strašák fungují, nejdůležitější tlak na to, aby už nepokračovali s podobným pochybným podnikáním, je však ten „zezdola“. Lidé totiž i na vlastní oči vidí, v jakých podmínkách prodejci zboží skladují a jak ho prodávají. A můžou si vybrat, u koho nakoupí.

Nákupy od výrobce

Pokud si jdete na farmářské trhy například pro klobásku, měli byste si dát pozor na to, jestli nejsou oschlé a především jestli je prodejce uchovává ve vhodné teplotě. „Předjarní a jarní období bylo zatím poměrně chladné, takže rizika nebyla taková,“ rekapituloval Macháček. „Další hodně důležitá věc je zvlášť v souvislosti s farmářskými nebo selskými trhy původ potravin. Jejich velmi dobrou myšlenkou totiž je, že si kupujete potraviny od prvovýrobce,“ dodal ředitel.

Zatímco v supermarketu si koupíte zboží s vyčerpávající etiketou o jeho složení, nebalené zboží na farmářských trzích ji nemá. „Prodejce ale musí mít materiály srovnatelné s etiketou,“ upozornil Macháček. Důležité také je, jaká je hygiena prodeje: prodejce by měl mít přinejmenším kde si umýt ruce.

Stovky kontrol za rok

Veterinární inspektoři letos na farmářských a selských trzích provedli asi 100 kontrol. Nějakou závadu zjistili u 9 % prodejců.

Pod drobnohledem veteriny je také 36 tržišť v Ústeckém kraji. Zatím na nich letos podnikla 17 kontrol.

Teprve minulý týden konstatovali inspektoři první závadu u prodejce v Teplicích. Šlo o zvýšené teploty při skladování špekáčků. Byly kolem 12 stupňů, přičemž nebylo zřejmé, jak dlouho v nich prodejce uzeniny skladoval. Případ je teď ve správním řízení a obchodníka čeká pokuta.

Veterináři varují, že pokud jsou masné výrobky skladovány v podobných teplotách a přidá se k tomu i zapaření při přenosu zboží domů v igeliťáku, jídlo může být zdraví nebezpečné už po několika hodinách.

Za celý loňský rok Státní veterinární správa provedla na českých trzích 557 kontrol. Nějakou závadu zjistila u 80 prodejců. Za to uložila pokuty za více než 480 tisíc korun.

Mezi nejčastější závady patřilo dodržování pravidel správné výrobní a hygienické praxe, nedostatky v označování výrobků, manipulace s nimi a nedostatečná sledovatelnost.