Letos v květnu uplynulo přesně 55 let od otevření Interhotelu Bohemia. V 70. a 80. letech byl pýchou a chloubou restauratérství a hotelnictví celého ústeckého okresu. I dnes má své příznivce. K mání tam je zhruba 80 pokojů, restaurace a salónky. Tam, kde se kdysi tančilo a jedlo, najdete dnes pasáž s obchody a službami.

Interhotel Bohemia v Ústí nad Labem. | Video: Martin Mudroch

Pojďme ale zavzpomínat, jaké to tam bylo před revolucí, kdy Bohemka, jak jí každý Ústečan říká, dosahovala největší slávy. Radek Strnad, bývalý dlouholetý redaktor Ústeckého deníku a jeho současný externí spolupracovník, vařil nejen pro hotelové hosty.

„Vstřebávat základy vaření ve velkém prestižním podniku, nasávat vše potřebné i užitečné a učit se tu jistě od těch nejlepších z oboru v prostředí tuším že asi tak desetipatrového hotelu pro mě byly zážitky k nezapomenutí. Dost mi daly, jen tak je nepustím z hlavy,“ řekl Radek Strnad a dodal: „Vyzkoušel jsem si tu velkou školu života. Učit se tu u dvou skvělých, někdy lehce nervózních řezníků, Řeháčka a jeho kolegy Rouse, bylo něco.“

Společně s ostatními kuchaři nadělal pro výdejní okénko tamního bufetu tuny bramborových a houskových knedlíků. „Byl to jeden z nejlepších bufíků v centru Ústí a celkem slušná obživa pro mnoho lidí. Dnes už jsou na tom místě jen vietnamští obchodníci,“ dodal s tím, že čas se vlastně moc nemění. Naráží na to, že v Ústí byla první vietnamská restaurace v Česku. Vznikla před 40 lety a nesla název Hai Phong. Šlo o detašované pracoviště Bohemky. „Byli tu originální vietnamští kuchaři, ale také zručné servírky, které servírovaly originální jídla.“

Celému podniku Bohemky velel Václav Hála. „Kuchyň v bufetu měl zase na triku Mirek Havliš. Ten se svého času o kuchyň dělil s Václavem Jelínkem, skvělým bodrým kuchařem. U výčepu v bufíku se tu něco piva načepoval Martin Šmíd. U pípy se tehdy střídal se s Karlem Tippmanem, Tippman bufíku taky dost dlouho šéfoval. A že se tady tisíce vděčných zákazníků našly u piva. Velkých hrnců husté voňavé polévky ruský boršč, a i kulajdy se v bufíku něco naprodávalo. Šly tady na dračku i díky skvělým parťačkám Silvii a Martině. Dnes je z ní květinářka v obchůdku na Hvězdě,“ zavzpomínal Strnad, který do Bohemky coby učeň nastoupil na konci 80. let.

Velmi slušně šly v tu dobu na odbyt voňavé zmrzliny. „Zmrzku tady točily vyhlášené dámy od studentek až po seniorky. Slušně si tu vydělaly. A bývala tu v kuchyni i na placu mezi číšníky dost legrace. Například se tady třeba vžila i docela vtipná hláška: „Pozdravuj svou ženu a naše děti.“

Do vyhlášeného hotelu jezdili i populární zpěváci. „Mám vzpomínku na Golden Kids. Byl jsem po vyučení a s kolegou kuchařem jsme měli trochu ‚netrpělivý‘ zvyk. Z přízemí do kuchyně v 1. patře hotelu jsme vozili jídla na vozících, a když jsme na výdej zájezdů Němcům či víc Rusům spěchali a přišlo nám, že nás někdo v naší práci brzdí, neváhali jsme dát nelibost nahlas najevo. Bušili jsme na dveře výtahu, což se hotelem rozléhalo. A ten den bylo příčinou našeho zpoždění trio Golden Kids. Bušil jsem na dveře výtahu se slovy ‚Kdo to tu zase zdržuje?‘ Jaké pak bylo mé překvapení, když se otevřely dveře nákladního výtahu a z něj vylezli Václav Neckář, Helena Vondráčková a Marta Kubišová. Tehdy je doprovázel pořadatel koncertu Zdeněk Kymlička, dodnes organizátor kulturních akcí v Ústí. Prostě to byl trapas jednoho dost netrpělivého kuchtíka,“ usmál se Strnad.

Na co i dnes s velkou vděčností vzpomíná jeden kuchař, kterého lehce zaskočila jistá lehce porevoluční zakázka cestovek z Německa, z časů, kdy se obě Německa spojila? „Tehdy do Ústí dorazilo najednou deset zcela plných autobusů, když si dalo pár ‚enderáckých‘ cestovek naráz dostaveníčko v Ústí. Objednaly si všechny u německých cestovek velmi oblíbené, selský talíř. Tedy tři druhy masa, uzené, zelí, opečený párek. Zájezdy v Bohemce seděly, kde se dalo, také na zahrádce, dole v baru a pivo všude teklo proudem. Zkrátka, když vám dorazí na plac stovky hladových Němců a vy je nasytíte, tak jsou spokojení všichni. My, že jsme vydělali a oni, že měli plné žaludky. Bývaly to zkrátka v Bohemce tenkrát dost zlaté časy. Bývaly…“