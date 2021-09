Stánky s občerstvením či drobnými předměty z dané země byly opravdu na každém rohu a i přes nepřízeň počasí přilákaly do parku stovky návštěvníků. Mezi mnoha jinými zde byl například stánek s občerstvením z Vietnamu, stánek s peruánskou kuchyní či zde měl své místo i kuchař z Kamerunu.

V Ústí nad Labem se v sobotu 11. září opět konal multikulturní festival Barevná planeta. Oproti minulému ročníku došlo jen k malé změně v umístění, a to k přesunu do Městských sadů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.