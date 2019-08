Ani inscenace „Benefice aneb Zachraň svého Afričana“ nemívá během roku o návštěvníky nouzi. Vyprodanému hledišti ho střekovský Činoherák nabídne v pátek od 20.00 hodin. Festival uzavře sobotní „hostovačka“ A Studia Rubín se hrou „Obludov“ od Jaroslava Žváčka v režii Jana Prušinovského. Lesnickou inscenaci „Ticho po pěšině“ od Anny Klimešové a kolektivu nakonec kvůli dešti odehrál Činoherák ve Veřejném sále Hraničář. I v zahradě by ji ale divadlo vyprodalo.

Velký úspěch před vyprodaným hledištěm plným dětí i rodičů měla další současná jistota Činoherního studia „Ronja, dcera loupežníka“ od Astrid Lindgrenové. „Čekal jsem, že bude spíš pro děti, ale Činoherní studio nám ve středu nabídlo ohromnou legraci a zábavu. Příběh mě strhnul a dost bavil,“ řekl Vilém Maruš, externí fotograf Ústeckého deníku.

Web Činoheráku připomíná: „Příběh Astrid Lindgrenové od Činoherního studia je hlavně rodinné představení, nikoli dětské. Je paralelou Romea a Julie, avšak se šťastným koncem.“

Ronja se narodila loupežnickému hejtmanovi Mattisovi a jeho ženě Lovise. Noci, co přišla na svět, byla silná bouře, že hrad i skála pod ním, kde její rodiče s tlupou loupežníků žili, praskl a mezi dvěma částmi hradu vznikla průrva. Jak Ronja (Anna Fišerová) rostla, častěji mířila za dobrodružstvím do okolních lesů. Jednoho dne zjistila, že v dosud neobydlené části hradu žije loupežnická banda vedená Mattisovým sokem Borkou. To Ronju popudilo, ještě víc ji rozčílilo Birkovo přeskočení na “její” stranu průrvy. Přeskočila také. Birk (Vašek Hanzl) i Ronja tak přeskakovali sem a tam, ale dětská hra skončila neštěstím.

Birk spadl do “Pekelné tlamy”, jak prasklině ve skále říkali. Ronja si ale všimla, že chlapec nespadl až dolů, chytil se na malém ostrohu skály. Hned mu hodila řemen a vytáhla ho. Z obou dětí se časem stali nejlepší kamarádi. Ale Ronja a Birk museli své přátelství před rodiči tajit…