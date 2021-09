Lidé leželi na roztažených dekách a užívali si krásné počasí a skvělou hudbu. Na programu byly kapely jako Quatro Comrades, Nauzea Orchestra, Dj D.Mouse nebo hudebník Demowave. Podpořit nákupem jste zde mohli také malé podnikatele jako například kavárny, výrobu domácí čokolády, keramiku nebo si koupit kus oblečení, kdy výtěžek šel do nadace Via. Akce končila ve 22 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.