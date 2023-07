FOTO, VIDEO: Druhý ročník festivalu Under the Bridge přivítal opět stovky lidí

V Ústí nad Labem to o víkendu žije hudebním festivalem Under the Bridge. Zajímavost na tomto festivalu je, že se koná pod dálnicí D8, kde si můžete vychutnat českou rapovou hudbu.

Hudební festival Under the Bridge v Ústí nad Labem. | Video: Deník/Adéla Stejskalová