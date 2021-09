Nechyběl doprovodný program třeba v podobě tanečních vystoupení, parkourových ukázek, sestav karate či herních ukázek amerického fotbalu.

"My jsme gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem. Základnu máme v Ústí nad Labem na Střekově. Cvičí u nás děvčata od čtyř let do dospělosti. Chlapce nemáme. Pojali jsme to zde i jako náborovou akci pro nové členky a zároveň chceme předvést veřejnosti svou činnost. Na to jsme tu měly i ukázky," shrnula trenérka.

Svou činnost představil i pionýrský oddíl pod vedením Ondřeje Jeníčka: "My jsme pionýrský oddíl Sokoli. Zaměřujeme se na vojenskou simulaci, tudíž jen neběháme po lese a nestřílíme po sobě airsoftovými zbraněmi, ale děláme třeba i zdravovědu a tak podobně. Máme i kurzy přežití v přírodě a boje v budovách. Sídlíme zde v Ústí v Důlcích. Máme otevřený nábor do hlavního kurzu pro děti od dvanácti let či přípravku od osmi. Schůzky máme vždy v úterý a na nich trénujeme," řekl Jeníček.