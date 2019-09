Nedostatek peněz trápí galeristy v předlické Armaturce. Fillova výstavní síň totiž potřebuje zaplatit provozní náklady. Vedení města jí sice vyjde vstříc, avšak žádá, aby galerie změnila adresu. Prý je ochotno podat i pomocnou ruku.

Výstavní síň z většiny financuje ústecký magistrát a dotace ministerstva kultury. Podle ředitelky galerie Evy Mrázikové ale dotační peníze nejsou na nájem a služby. „Pouze procentuálně. Snažili jsme se najít řešení, ale bohužel. Půl milionu stačilo před deseti patnácti lety. Dnes je to prostě k udržení kvality a velikosti prostor málo,“ vysvětlila.

Jak vysvětlila městská mluvčí Romana Macová, ústečtí radní se zvýšením půlmilionového příspěvku o dalších 100 tisíc korun souhlasili, ale síň zatím nemá vyhráno. Zvýšení příspěvku musí posvětit zastupitelé většinou hlasů. „Účelem je částečná úhrada nákladů na výstavní a doprovodný program galerie,“ uvedla.

Náměstkyně primátora Věra Nechybová ale zároveň potvrdila, že město chce, aby se „Fillovka“ přestěhovala. „Budeme společně hledat jiné místo mezi městskými nemovitostmi. I ve spolupráci s našimi Městskými službami,“ sdělila.

Opoziční zastupitel a architekt Jan Hrouda připomíná, že Ústí jako krajské město nemá v centru žádný kvalitní výstavní prostor. „Lze to uchopit tak, že by galerie mohla zkulturnit nějaké místo, které teď nevypadá zrovna vábně,“ řekl.

Putování Fillovky

Kořeny problému vězí hluboko v minulosti. Fillovka nejprve sídlila pod „vanou“, poté ve třetím patře kulturního domu. Město ho nechalo v roce 2006 za dva miliony kompletně opravit. O tři roky později si galeristé museli hledat nové prostory kvůli rekonstrukci jiných částí budovy.

Když však dělníci staveniště o rok později opouštěli, nechali za sebou spoušť. Vytrhané parkety, promočené výstavní panely, z galerie zmizela světla. Poškozené místnosti sice město opravilo, ale tehdejší vedení učinilo politické rozhodnutí, že galeristy vystřídá Dům dětí a mládeže, který musel opustit své sídlo, neboť už bylo v havarijním stavu.

Od té doby Fillovka obývá Armaturku. Umělcům ji pomohla zařídit ústecká Fakulta umění a designu (FUD) Univerzity J. E. Purkyně. Proto je také společnost „Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem“, která galerii provozuje, dnes vnímána jako univerzitní projekt. Tak to ale podle ředitelky Mrázikové není. „S fakultou jsme začali spolupracovat v Předlicích. Chtěli jsme azyl v dosavadním brownfieldu proměnit v kulturní centrum. FUD se odstěhovala do kampusu, my zůstali,“ popsala.

V posledních třech letech přibyly jiné výstavní prostory, které mají větší návštěvnost, a ministerstvo kultury kdysi stabilní příspěvek snížilo. Galeristé se snažili najít řešení, ale komerční prostory v centru města jsou drahé a ne dost velké. Galeristé by museli výstavní síň zmenšit, a to by zároveň ještě snížilo ministerský příspěvek.

Ani například Corso, které čeká rekonstrukce, prý není pro galerii příliš výhodné. Prý především kvůli svému nevhodnému umístění.