Plošiny, světla, natáčecí technika a herecký štáb. Centrum krajské metropole se proměnilo ve filmový ateliér. Natáčení si vyžádalo v pondělí 29. a v úterý 30. července ve večerních a nočních hodinách uzavření ulice Dlouhá v úseku od vjezdu do garáží pod Magistrátem města Ústí nad Labem až po budovu České spořitelny. Momentálně dochází k demontáži techniky a k jejímu odvozu, na to má čas produkce do neděle 4. srpna.

Co přesně se v Ústí natáčí? Tak kolem toho kolují různé teorie. Jedni tvrdí, že jde pokračování globálního hitu Star Wars a druzí zase hovoří o tom, že jde o biják s Ryanem Goslingem. „V souvislosti s tímto natáčením padala ze strany veřejnosti různá herecká jména i různé názvy filmů. Jsou to ovšem všechno jen spekulace. Přesný název nemůžeme sdělit, protože jsme vázáni smlouvou,“ řekla Barbora Hyšková z Filmové kanceláře Ústeckého kraje.

Na internetu kolují „zaručené“ informace, že jde o seriál s pracovním názvem „Fall of the Empire“ podle celosvětově proslulé epické vědeckofantastické ságy. Příběh se odehrává více než dvacet tisíc let v budoucnosti, kdy lidstvo osídlí celou galaxii a vytvoří jednotnou říši, která sjednocuje všechny lidmi obydlené planety. Hlavní postavou je geniální matematik, který vyvinul teorii umožňující předpovídat chování velkých lidských mas a matematickými cestami odhaluje budoucnost. Ale podle dostupných informacích je Fall of the Empire spíše „kouřovou clonou“, která má zamaskovat skutečný název a příběh filmu. Faktem je, že americká produkce své natáčení v Ústeckém kraji pomalu končí, s ním i padnou dopravní omezení, které se filmování v centru Ústí vyžádalo.