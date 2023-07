Ústecký historik a zároveň senátor Martin Krsek s Lilly Hornigovou komunikoval v roce 2015, když připravoval knihu o německy mluvících antifašistech Zapomenutí hrdinové. „Nikdy jsem se s ní nesetkal, ale komunikoval jsem s ní po e-mailech. Když po dvou letech zemřela, vyhledal jsem si v americkém tisku nekrolog, v němž byli uvedeni její příbuzní. Nakonec se mi podařilo dohledat kontakt na jejího syna a napsal jsem mu, zda by nám neposkytl nějakou památku na svou maminku. Něco, co by mělo spojitost s projektem Manhattan či rodným městem. Díky němu jsem získal fotky z Ústí, a také bundu, kterou Lilly nosila v poušti u Los Alamos během přípravy bomby,“ líčil s tím, že bunda je součástí stálé expozice Naši Němci.

K rodnému domu Lilli Hornigové to není z centra Ústí nad Labem daleko. Stojí v Masarykově ulici, pár kroků k poliklinice. Poznáte ho podle pamětní desky, kterou sem pomohla umístit na podzim roku 2019 Ústečanka Michaela Valášková, která se snaží v Ústí z pozice řadového občana vylepšovat veřejný prostor. Na připomínku Lilli Hornig získala dokonce pět tisíc korun od Spolchemie. Pro nápad získala i majitele domu. „Chtěla jsem vrátit paměť místa do ústeckých ulic a zpřítomnit nějakou zajímavou osobnost z dějin města. Myslím, že většina Ústečanů ani neví, že tady žila žena, která se účastí na vývoji první atomové bomby podílela na porážce spojenců hitlerovského Německa. Až ji teď náhodně potkají, určitě jim v paměti uvízne,“ řekla o tom.

Herečka Olivia Thirlby, která ztvárnila ve filmu Oppenheimer roli Lilli Hornig.Zdroj: Wikipedia/Ronald WoanLilli Hornig se v domě na „Masaryčce“ narodila 22. března 1921 do židovské rodiny Schwenkových, její rodnou řečí byla němčina. O osm let později se přestěhovala spolu s rodiči do Berlína. Rodina odtud uprchla do Spojených států po nástupu Adolfa Hitlera k moci. V USA vystudovala chemii. „Můj otec mě občas – velmi příležitostně – bral v neděli do své laboratoře a já jsem milovala všechno sklo, a tak mi dal nějaké malé skleněné nádobí pro můj domeček pro panenky," vzpomínala sama Lilli Hornig v jednom rozhovoru. „Vždycky jsem předpokládala, že budu – no, oni předpokládali – že budu buď chemik, nebo lékař, a v té době jsem byla tak trochu háklivá, tak jsem šla na chemii.“

Právě během postgraduálních studií na Harvardu se poznala s Donaldem Hornigem, za něhož se provdala. Hornig byl uznávaným chemikem, který navrhl a vyrobil detonační jednotku k odpálení plutoniové bomby, zatímco Hornigová vypracovala návrhy vysoce explozivních tvarovaných náloží a čoček, obklopujících radioaktivní jádro pumy.

Zkouška, při níž se ukázala skutečná síla nukleárních zbraní, ovlivnila její názory a konání na celý život. „Bylo to jako vroucí mraky a barvy. Živé barvy jako fialová, purpurová, oranžová, žlutá, červená,“ popsala v jiném rozhovoru vzhled kulovitého oblaku žhavých plynů. Stala se jednou z akademických postav feministického a mírového hnutí, a spolu s některými ostatními vědci podepsala petici prezidentu Harry Trumanovi, aby zbraň byla použita mimo obydlenou oblast. Pouze jako varování japonské válečné mašinerii. Marně, města Hirošima a Nagasaki svému osudu neušla.

