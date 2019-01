Ústí nad Labem - Během pátku 8. a soboty 9. února uvidí filmoví nadšenci v Národním domě v Ústí na 40 amatérských filmů.

Výherkyně soutěže Střekovská kamera 2012 Alena Krejčová. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Již po čtyřicáté šesté se v Ústí nad Labem sejdou filmaři z České republiky, Slovenska a Německa na soutěž neprofesionální videotvorby „Střekovská kamera".

„Filmy, které natáčejí, nemají komerční ambice, neuvidíte je ve velkých kinech. Vznikají z vnitřní potřeby autorů. Jsou v mnoha ohledech zajímavé a objevné," vysvětluje Petr Špás, spolupořadatel akce.

Na letošní soutěži podle něj nebudou chybět filmy dokumentární, reportážní ani hrané. „Diváci uvidí také nový animovaný snímek z tvorby Jaroslava Nykla, vítěze Střekovské kamery z roku 2011," ohlíží se s tím, že během dvoudenní soutěže bude promítnuto 40 soutěžních snímků.

Parodie na Polskou krev

„V dokumentech s cestovatelskou tématikou se podíváme na Paříž trochu jinak, než obvykle. Autor filmu Jan Šmíd, pokládal náhodných chodcům stejnou otázku, jak by vyjádřili svůj vztah k Paříži jedním slovem," popsal pořadatel zajímavý nápad tvůrce.

Z Paříže se vrátíme do Prahy abychom se o ní dozvěděli něco nového v 815ti obrázcích Bohumila Kheila – režiséra osobitého filmového stylu. Od stejného autora je parodie na operetu Oskara Nedbala „Polská krev", slovenský filmař Ján Kuska zachytil posledního těžaře dřeva, který při stahování dřeva z lesa používá pár statných volů. Mimo Ústí, svůj domov, zamířila také úspěšná místní filmařka Alena Krejčová. Ve svém soutěžním snímku zachytila lidové zvyky na Slovácku.

Triky, humor, motorky

Během soutěže dojde také na kouzla. „Filmaři dnes mají k dispozici různé trikové programy. Jak si s nimi může tvůrce pohrát, to nám ukazuje film Kauza Metanol," slibuje Petr Špás. Jak prozradil, kamera se ani letos bez humoru neobejde. A dokonce zahraniční! „Filmový humor bude zastoupen například parodií na telenovely „Nic nás nerozdělí", nebo „Výmluva" Reinera Hässebartha z Berlína," už víme, na co se těšit. A milovníci silných motorek ocení nejspíš film Stopařka. Co ji asi čeká na srazu motorkářů," zajímají se pořadatelé.

Škvorecký i Havel

Ústecká autorka Marie Renotiérová se tradičně věnuje natáčení filmů o zajímavých osobnostech. „Již zaznamenala osudy ústecké rodačky, atletky Bedřišky Millerové, olympioničky a běžecké rekordmanky, která závodila s Danou Zátopovou," informuje pořadatel „Mezi další filmy, věnované známým osobnostem, patří snímky připsané spisovatelům Josefu Škvoreckému nebo Václavu Havlovi. Druhý zmíněný je ovšem také exprezident ČR. Prvním prezidentem svobodného Československa a později Česka.

A pak Kamera rozdá ceny

„Přijďte s filmaři prožít trochu jiný víkend, při kterém se nebudete nudit," těší se pořadatelé na domácí publikum. Střekovská kamera se koná v Národním domě v Ústí. Začíná v pátek 8. února od 16.30 a pokračuje v sobotu od 9.00. Slibuje projekce soutěžních snímků i seminář pro tvůrce, doplněný hodnocením a radami odborníků.

Tradičně v sobotu večer by také měla vyvrcholit předáním cen vítězům.