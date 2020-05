Pro obce a města Ústecka by to znamenalo o téměř 131,3 milionu korun nižší daňové výnosy. Na jednoho obyvatele totiž dělá spoluúčast na podpoře 1100 korun. Vládní návrh ve středu 27. května schválili poslanci, podepsat jej musí ještě prezident.

Pro obce by to znamenalo konec rekonstrukcí vodovodů, stavby dětských hřišť, oprav silnic, obecních domů a dalších. Někde proto radnice na protest vyvěsily v úterý černou vlajku, a to během akce Černý den pro obce. Vadí jim, že přijdou na několik let o možnost investovat. V Homoli u Panny kvůli tomu dokonce vytiskli parte za obecní investice.

Největší zářez do městských financí čeká krajské Ústí, které by mohlo přijít o více než 102 milionů korun. Podle náměstkyně primátora Věry Nechybové, která má na starosti městskou pokladnu, to představuje kolem třiceti procent všech peněz na investice a ovlivní to pravděpodobně i rozjeté a zasmluvněné akce. „Pro mě je to absolutní, nemyslitelná katastrofa. Vláda nás, města a obce, staví do pozice, kdy budeme muset chodit žebrat do Prahy. Už teď se snažíme podpořit živnostníky a podnikatele, ale neumím si představit, jak budeme něco kompenzovat, když není kde brát. Vláda má nástroje, jak to řešit, my ne,“ zlobila se.

V obcích na Ústecku by to prakticky zastavilo investiční akce na několik let. Například v Tisé by očekávaný propad daní a kompenzačního bonusu dosáhl celkem tří milionů korun.

Podle tamního starosty Tomáše Kratochvíla by dokonce museli přehodnotit letošní rozpočet. „Obáváme se, že už nebudeme v takovém rozsahu opravovat místní silnice a budovat chodníky. Jen těžko najdeme peníze na spolufinancování případných dotací na výstavbu vodovodu a kanalizace od Kačáku, na výměnu tepelného zdroje a zateplení základní školy. Nebude ani na novou hasičskou stříkačku místo té padesát let staré a další,“ přiblížil Kratochvíl.

Vláda plánuje obcím sebrat dohromady 11 miliard korun, na druhou stranu mluví o zvýšení dotací pro samosprávy o deset miliard. Ty by ale byly nenárokové. Mohlo by se tak stát, že některé obce na ně nedosáhnou a budou počítat jen ztráty.

To ale podle starostky Trmic Jany Oubrechtové není to pravé. „Mnohem lepší je nechat ty peníze obcím, které vědí, kam je potřebují investovat. Mají už plány, které budou muset nechat padnout. Část peněz by odčerpali externí zpracovatelé. Dotace bývají pro obce do tří tisíc obyvatel a pak od pěti tisíc, vůbec bychom na ně nedosáhli,“ varovala starostka.

Trmice by přišly o 3,7 milionu korun, což by zastavilo plán na zasíťování parcel, kde plánují stavbu rodinných domků.

Stopka pro hřiště i opravy cest

Parte za obecní investice v Homoli u Panny oplakává jen za letošek 1,4 milionu korun. Podle zdejší starostky Dagmar Mužíkové obci nezbývá než zastavit stavbu hřiště, lokální opravy cest, rozplánovaný nákup tepelného čerpadla.

„Máme tu kůrovcovou kalamitu na 175 hektarech. Nejsme schopní dát na odtěžení peníze. Už ani nedoporučujeme lidem vstup do lesa. Řešíme elektroinstalaci v obecních bytech, aby nevyhořely,“ dodala.

O velké sumy mají podle vládního návrhu přijít také jednotlivé kraje. Na hlavu by měly tratit 400 korun. Pro Ústecký kraj by to znamenalo odepsat téměř 330 milionů korun.